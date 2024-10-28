В Отрадном лже-соцработники получили зарплаты на 1,5 млн рублей

В Отрадном в отношении местных жителей заведены уголовные дела по ст. 159 УК РФ (мошенничество), сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Самарской области.

По версии следствия, в период с ноября 2019 г. по февраль 2022 г. подозреваемые, будучи фиктивно трудоустроенными на должности специалистов по социальной работе в организацию социального обеспечения населения, незаконно получили заработную плату более 1,5 млн руб., без осуществления ими трудовой деятельности в указанной организации.

Напомним, ранее приговором суда бывший главный бухгалтер указанного учреждения осуждена за фиктивное трудоустройство нескольких граждан в данную организацию с извлечением материальной выгоды на общую сумму более 4 млн рублей (ст. 159 УК РФ). Осужденной назначено наказание в виде четырех лет лишения свободы с отбыванием срока в колонии общего режима.