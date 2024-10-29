В Самаре дошло до суда уголовное дело о взрыве газового баллона

В Самаре отправилось в суд уголовное дело гражданина Таджикистана, которого обвиняют в нарушение техники безопасности во время строительных работ, повлекшем причинение тяжких травм и крупного ущерба. Об этом сообщает региональное СУ СК.

Напомним, 6 января в 13:13 в Октябрьском проезде, 4 во время монтажа натяжного потолка произошел хлопок газового баллона. Пострадали четыре человека: 49, 36 лет и двое 18-летних. Мужчины госпитализированы.

По версии следствия, строитель, с которым собственница квартиры договорилась о ремонте, приобрел газовый баллон, не прошедший обязательное техническое освидетельствование. В результате произошла разгерметизация газовоздушной смеси. Повреждены оказались шесть квартир и три автомобиля. Общий материальный ущерб составил около 2 млн рублей.

Во время расследования подозреваемый содержался под стражей.