Безработная и судимый: пара неудавшихся наркосбытчиков пойдет под суд в Самаре

В Самарский районный суд Самары отправилось уголовное дело сожителей, обвиняемых в покушении на сбыт наркотиков. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.
43-летнюю местную жительницу и 45-летнего мужчину задержали в начале 2024 года. У них дома изъяли более 20 г PVP, метадона и мефедрона, а также весы и упаковочным материал.
По версии следствия, осенью 2023 г. безработная самарчанка нашла в интернете объявление о быстром заработке — требовалось распространят наркотики через "закладки". Затем она втянула в "бизнес" неоднократно судимого сожителя.
Последние комментарии
Кто же такие заголовки придумывает?
И зачем место поганить, как Стенька Разин с княжной и тишь да благодать.
Дурак он и в Африке дурак... 😁😁😁
то крокуса то корпуса в билютенях на прием врача...
Судя по объяснениям мужика дзюдоистки-инвалидки подрабатывают разводя мужиков за мнимые повреждения авто. Подождем, возможно найдутся еще жертвы этих невинных овечек