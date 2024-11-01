Безработная и судимый: пара неудавшихся наркосбытчиков пойдет под суд в Самаре

В Самарский районный суд Самары отправилось уголовное дело сожителей, обвиняемых в покушении на сбыт наркотиков. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

43-летнюю местную жительницу и 45-летнего мужчину задержали в начале 2024 года. У них дома изъяли более 20 г PVP, метадона и мефедрона, а также весы и упаковочным материал.

По версии следствия, осенью 2023 г. безработная самарчанка нашла в интернете объявление о быстром заработке — требовалось распространят наркотики через "закладки". Затем она втянула в "бизнес" неоднократно судимого сожителя.