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"ЗИМ Галерея" в центре культурной жизни: показываем самые популярные квартиры в лучшем ЖК Поволжья В Самаре достроили первую очередь проблемной долевки в границах улиц Садовой/ Вилоновской На окраине Самары хотят построить еще один высотный ЖК В каждом из регионов Поволжья застройщики ИЖС уже провели хотя бы одну сделку с эскроу Самарские борцы провели совместные сборы с китайскими коллегами

Строительство Строительство и недвижимость

"ЗИМ Галерея" в центре культурной жизни: показываем самые популярные квартиры в лучшем ЖК Поволжья

САМАРА. 5 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Проект девелоперской компании "Альянс-Менеджмент" жилой комплекс "ЗИМ Галерея" недавно был признан лучшим строящимся региональным ЖК бизнес-класса в Поволжье по итогам престижной премии URBAN. А это означает, что в Самаре строится жилье нового уровня с принципиально новыми подходами. Рассказываем и показываем в чем особенность "ЗИМ Галереи" от фасадов до планировочных решений.

Фото: предоставлено "Альянс-Менеджмент"

"ЗИМ Галерея" — новаторский проект с первым в новейшей истории России галерейным домом в составе ЖК, вдохновленным знаменитым московским Домом Наркомфина. В архитектуре проекта органично переплелись отсылки к модернизму, советскому конструктивизму и современные решения. В составе проекта 3 дома — от 9 до 27 этажей — галерейный "Дом искусств", "Дом кино" с кинотеатром и "Дом культуры" с репетиторием. Авторы проекта разработали 50 уникальных планировочных решений и инфраструктуру высокого уровня, которую по достоинству оценили 30 экспертов Федеральной премии URBAN. В одной номинации за статус "лучшего" вместе с "ЗИМ Галереей" боролись еще десять проектов, и экспертное жюри оценивало каждый из них по сотне параметров.

Жилой комплекс "ЗИМ Галерея" возводится на первой линии ул. Ново-Садовой в локации между Волгой и Третьяковкой чуть больше года, и за это время секции заметно выросли. Девелопер проекта продумал не только наполнение каждой секции жилого комплекса, в которых будут открыты репетиторий, кинозал и художественная галерея, но и общественные пространства приватного двора. Авторами концепции благоустройства предусмотрено 12 сценариев времяпровождения на закрытой территории двора. Каждый житель проекта сможет с удовольствием провести здесь время. Пространство двора гармонично поделено на зоны: для тихого отдыха, настольных игр и детских забав, для воркаута и баскетбола, йоги и медитаций. "Зеленый пояс" для прогулок и отдыха займет более 2 тыс. кв. м и будет включать в себя тысячи единиц деревьев, кустарников, трав и высоких цветников.

Впечатляют и планировочные решения. ЖК "ЗИМ Галерея" представил ТОП-5 самых популярных квартир, определившихся по итогам первого года реализации проекта. В него вошли авторские планировочные решения, с которыми самарцы впервые познакомились прошлой осенью. Среди сразивших большинство резидентов: современное прочтение анфиладной системы комнат, мастер-спальни с проходной гардеробной в ванную комнату, квартиры с изолированными альков-кухнями и эркерами. Сейчас приобрести избранный лот можно с первым взносом от 500 тыс. рублей.

Демонстрируем самую популярную среди габаритных и семейных. Видовая квартира в "Доме кино" с тремя комнатами и редкой архитектурной особенностью — двумя эркерами в спальнях. Такое решение не только делает динамичным и оригинальным сам фасад, но и придает изящности любому интерьеру, и обладает множеством плюсов в организации пространства. Роскошный вариант располагает также мастер-спальней, проходной гардеробной и ванной комнатой, а разделяет приватные пространства просторная кухня-гостиная, в которой встречается вся семья.

Еще один редкий лот — квартира с одной спальней и альков-кухней. "ЗИМ Галерея" возрождает уникальные форматы прошлого для комфортной жизни современников.

Архитекторы выделили на одной линии с просторной спальней отдельную комнату, площадью 7,2 кв.м для полноценной кухни с рабочей зоной и бытовой техникой. Благодаря анфиладной системе прямой доступ из роскошной гостиной с зоной отдыха и столовой обеспечен и в кухню, и в спальню, и ванную комнату, и в большой холл правильной формы. А для хранения вещей или создания отдельной гардеробной в квартире есть еще одно компактное пространство. И еще одна важная деталь: пространства для приготовления еды и для отдыха рядом, но не соприкасаются.

Жилой комплекс "ЗИМ Галерея" не только строится в центре культурной жизни, но и сам является ее неотъемлемой частью. И чтобы ваш выбор был более комфортным, в проекте действует несколько финансовых программ. Сейчас приобрести избранный лот можно с первым взносом 500 тыс. рублей в бесплатную рассрочку, ускорить приобретение могут и специальные программы трейд ин, отсрочка платежа и их выгодные комбинации с ипотечными продуктами.

Изучите каталог популярных квартир по ссылке.

Определиться с выбором популярной квартиры и узнать обо всех преимуществах жилого комплекса "ЗИМ Галерея" и определиться с выбором лота помогут специалисты проекта по номерам 8 (846) 205-22-88 или +7 987 955 22 88.

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Последние комментарии

Алекс Ворон 18 сентября 2024 09:18 Мэрия Самары отдала РПЦ автостанцию на ул. Авроры

Сколько можно!? Если посмотреть на карту, в шаговой доступности уже есть 5 церквей/храмов. И так по всему городу с интервалом в пару кварталов. А для отдыха населения на свежем воздухе или скверов все меньше. Почему? Бинго!!! Почти во всех скверах и парках уже отдали очень большие территории под церкви или храмы!

Анатолий Илларионов 17 сентября 2024 15:08 Мэрия Самары отдала РПЦ автостанцию на ул. Авроры

А восстановить муниципальное предрюприятие общественного транспорта не пробовали? Отдать легко, как ранее детсады, вернуть будет трудно или невозможно.

Анатолий Илларионов 03 сентября 2024 15:01 Появились эскизы жилой застройки квартала на ул. Губанова

Живу рядом, где это они 533+ машины собираются ставить? И даже без них пробка на светофоре с Губанова на Н.Садовую и обратно. А что будет, когда 533+ машины выстоятся из города от Губанова до моста у Апельсина или до 1 Просеки каждый вечер? Ну, примерно, как на повороте Шмидта. В городе полное отсутствие власти и потеря упраювления. Беда.

Анатолий Илларионов 30 июля 2024 07:30 Сергей Натальчук: "Ремонт трамвайных путей на Ново-Садовой задерживает халатность заказчика"

Есть ещё проблема. В статье говориться только о срыве сроков - это понятно, областное и городское руководство самоустранились и наблюдают за процессом развала транспортной системы города. А какого качества будет пути? Самое время делать по технологиям бесшумного перемещения трамваев. А как будет сделано сейчас? Опять литерный буде будить жителей близлежащих домов в 5 утра? Прошу корреспондента это выяснить.

Ильдар Нуреев 03 июля 2024 11:18 На месте самарского хлебозавода № 2 построят дома высотой 3-8 этажей

Ага, 3-8. 15-25 этажей в результате построят.

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