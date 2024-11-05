"ЗИМ Галерея" в центре культурной жизни: показываем самые популярные квартиры в лучшем ЖК Поволжья

Проект девелоперской компании "Альянс-Менеджмент" жилой комплекс "ЗИМ Галерея" недавно был признан лучшим строящимся региональным ЖК бизнес-класса в Поволжье по итогам престижной премии URBAN. А это означает, что в Самаре строится жилье нового уровня с принципиально новыми подходами. Рассказываем и показываем в чем особенность "ЗИМ Галереи" от фасадов до планировочных решений.

"ЗИМ Галерея" — новаторский проект с первым в новейшей истории России галерейным домом в составе ЖК, вдохновленным знаменитым московским Домом Наркомфина. В архитектуре проекта органично переплелись отсылки к модернизму, советскому конструктивизму и современные решения. В составе проекта 3 дома — от 9 до 27 этажей — галерейный "Дом искусств", "Дом кино" с кинотеатром и "Дом культуры" с репетиторием. Авторы проекта разработали 50 уникальных планировочных решений и инфраструктуру высокого уровня, которую по достоинству оценили 30 экспертов Федеральной премии URBAN. В одной номинации за статус "лучшего" вместе с "ЗИМ Галереей" боролись еще десять проектов, и экспертное жюри оценивало каждый из них по сотне параметров.

Жилой комплекс "ЗИМ Галерея" возводится на первой линии ул. Ново-Садовой в локации между Волгой и Третьяковкой чуть больше года, и за это время секции заметно выросли. Девелопер проекта продумал не только наполнение каждой секции жилого комплекса, в которых будут открыты репетиторий, кинозал и художественная галерея, но и общественные пространства приватного двора. Авторами концепции благоустройства предусмотрено 12 сценариев времяпровождения на закрытой территории двора. Каждый житель проекта сможет с удовольствием провести здесь время. Пространство двора гармонично поделено на зоны: для тихого отдыха, настольных игр и детских забав, для воркаута и баскетбола, йоги и медитаций. "Зеленый пояс" для прогулок и отдыха займет более 2 тыс. кв. м и будет включать в себя тысячи единиц деревьев, кустарников, трав и высоких цветников.

Впечатляют и планировочные решения. ЖК "ЗИМ Галерея" представил ТОП-5 самых популярных квартир, определившихся по итогам первого года реализации проекта. В него вошли авторские планировочные решения, с которыми самарцы впервые познакомились прошлой осенью. Среди сразивших большинство резидентов: современное прочтение анфиладной системы комнат, мастер-спальни с проходной гардеробной в ванную комнату, квартиры с изолированными альков-кухнями и эркерами. Сейчас приобрести избранный лот можно с первым взносом от 500 тыс. рублей.

Демонстрируем самую популярную среди габаритных и семейных. Видовая квартира в "Доме кино" с тремя комнатами и редкой архитектурной особенностью — двумя эркерами в спальнях. Такое решение не только делает динамичным и оригинальным сам фасад, но и придает изящности любому интерьеру, и обладает множеством плюсов в организации пространства. Роскошный вариант располагает также мастер-спальней, проходной гардеробной и ванной комнатой, а разделяет приватные пространства просторная кухня-гостиная, в которой встречается вся семья.

Еще один редкий лот — квартира с одной спальней и альков-кухней. "ЗИМ Галерея" возрождает уникальные форматы прошлого для комфортной жизни современников.

Архитекторы выделили на одной линии с просторной спальней отдельную комнату, площадью 7,2 кв.м для полноценной кухни с рабочей зоной и бытовой техникой. Благодаря анфиладной системе прямой доступ из роскошной гостиной с зоной отдыха и столовой обеспечен и в кухню, и в спальню, и ванную комнату, и в большой холл правильной формы. А для хранения вещей или создания отдельной гардеробной в квартире есть еще одно компактное пространство. И еще одна важная деталь: пространства для приготовления еды и для отдыха рядом, но не соприкасаются.

Жилой комплекс "ЗИМ Галерея" не только строится в центре культурной жизни, но и сам является ее неотъемлемой частью. И чтобы ваш выбор был более комфортным, в проекте действует несколько финансовых программ. Сейчас приобрести избранный лот можно с первым взносом 500 тыс. рублей в бесплатную рассрочку, ускорить приобретение могут и специальные программы трейд ин, отсрочка платежа и их выгодные комбинации с ипотечными продуктами.

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