В Самаре выбрали подрядчика на вывоз снега этой зимой

Департамент городского хозяйства и экологии определился с подрядчиком, который будет вывозить снег с улиц Самары этой зимой и складировать его на полигонах.

Напомним, на торги было выставлено три лота на общую сумму 66,59 млн рублей.

В перечень площадок для временного хранения снега вошли территории в районе золоотвала БТЭЦ (21,27 млн рублей), на ул. Лунной (16,65 млн рублей) и в Красноглинском районе на территории АБЗ "Козелки" (28,67 млн рублей).

Победителем торгов по всем трем лотам стало ООО "Куйбышевская дорожная передвижная механизированная колонна", предложившее выполнить услуги по максимальной стоимости контракта. Таким образом, компания стала новым игроком на рынке за последние три года: аналогичные торги в 2023 и 2022 годах выигрывало ООО "Титан".