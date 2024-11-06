В Самаре выбрали подрядчика на вывоз снега этой зимой

Департамент городского хозяйства и экологии определился с подрядчиком, который будет вывозить снег с улиц Самары этой зимой и складировать его на полигонах.
Напомним, на торги было выставлено три лота на общую сумму 66,59 млн рублей.
В перечень площадок для временного хранения снега вошли территории в районе золоотвала БТЭЦ (21,27 млн рублей), на ул. Лунной (16,65 млн рублей) и в Красноглинском районе на территории АБЗ "Козелки" (28,67 млн рублей).
Победителем торгов по всем трем лотам стало ООО "Куйбышевская дорожная передвижная механизированная колонна", предложившее выполнить услуги по максимальной стоимости контракта. Таким образом, компания стала новым игроком на рынке за последние три года: аналогичные торги в 2023 и 2022 годах выигрывало ООО "Титан".
Последние комментарии
Мы живём в общежитии в Куйбышевском р-оне уже платим 4300 за отопление комната 26кв.м, так что нас не удевить, дерут как могут
"Основным вопросом встречи стало завершение работ по благоустройству." т.е. основные работы "по благоустройству" уже выполнены?
если всё так хорошо, то почему же всё так плохо?
Сызрань. ОАО Сызраньгаз все то же самое, только у них в фас подвязки видно есть, поэтому фас в возбуждении административного дела отказало. При этом имеются явное навязывание своих обязательств по поводу содержание построенных своих сетей до границы участка на плечи заявителя. Сидим ждём вот, как блокадники ленинградцы когда мороз нас в могилу сведёт.
Господин М. Захаров, нашел выход. Он устроил мусорный полигон в центре города! Пт улице Аврора , рядом кафе Фреш и Кадетстская кафедра, куча гниющищего мусора на землю вываливается и днем и ночью! Именно с мая 2024 начался завоз мусора. Все лето мы задыхались от гниющих пищевых отходов. Отписались все и закрыли глаза , со словами слава Богу мы живём от вас далеко, ведь крысы уже не боятся людей и их невероятно много на этих улицах! Таким образом решили проблему с полигоном. Sos , sos , sos кто сможет помочь?