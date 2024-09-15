В Самаре выделили 66,6 млн рублей на складирование снега в 2024 году

Мэрия Самары в лице департамента городского хозяйства и экологии опубликовала на сайте госзакупок три лота, связанных с поиском подрядчиков, которые будут содержать площадки для складирования снега.

Суммарная стоимость трех опубликованных лотов - 66,59 млн рублей. Победителей торгов определят после 25 сентября. Они приступят к работе с даты заключения контракта и завершат в конце сентября 2025 года.

В перечень площадок для временного хранения снега вошли территории в районе золоотвала БТЭЦ (21,27 млн рублей), на ул. Лунной (16,65 млн рублей) и в Красноглинском районе на территории АБЗ "Козелки" (28,67 млн рублей).

Напомним, годом ранее мэрия города также выделяла на данные цели 66 млн рублей. Победителем, как и в 2022 году, стало ООО "Титан", согласившееся выполнить услуги за 63,3 млн рублей.

В 2023 году власти Самары отказались задействовать для складирования снега еще одну площадку, на ул. Прожекторной, вместимостью 105 тыс. тонн. По словам руководителя департамента городского хозяйства и экологии Александра Андриянова, "площадку на улице Прожекторной решили не "отторговывать" и не открывать с учетом просьб жителей окрестных домов".

Жители обратили внимание властей на то, что территория для приема снега расположена близко к частному сектору, при интенсивных осадках и усиленной работе спецтехники создается шум, повышается загазованность.