В мэрии Самары рассказали, почему в этом году будет организовано три снежных полигона вместо четырех

Власти города приступили к подготовительным работам на площадках для временного складирования снега. В настоящее время уже обустроены подъездные пути, установлены шлагбаум, весы, вагончики, системы видеонаблюдения и освещение. Сейчас проводятся пусконаладочные работы.

"После того, как с учетом погодных условий на площадках уложат и уплотнят глиняное основание, возьмем из этого слоя пробы. Они будут доставлены в лабораторию, чтобы проверить на соответствие всем требованиям муниципального контракта", — пояснил начальник отдела контроля за содержанием автомобильных дорог, объектов благоустройства и природоохранных объектов МБУ "Дорожное хозяйство" Дмитрий Трофимов.

Напомним, накануне стало известно, что складированием снега в сезоне 2023-2024 будет заниматься ООО "Титан". Компания выиграла торги, предложив 63,3 млн рублей.В перечень площадок для временного хранения снега в этом году вошли три территории: в районе золоотвала БТЭЦ (с вместимостью 115 тыс. тонн снега), на ул. Лунной (вместимость - 90 тыс. тонн) и в районе пос. Козелки (155 тыс.тонн).

Руководитель департамента городского хозяйства и экологии Самары Александр Андриянов рассказал, почему в этом сезоне не будут задействовать площадку на ул. Прожекторной (вместимость 105 тыс. тонн снега).

"Площадку на улице Прожекторной решили в этом году не "отторговывать" и не открывать с учетом просьб жителей окрестных домов. Они обратили внимание властей на то, что территория для приема снега расположена близко к частному сектору, при интенсивных осадках и усиленной работе спецтехники создается шум, повышается загазованность. При необходимости рассчитываем задействовать и до четырех частных площадок для временного складирования накоплений. Торги проведем в ближайший месяц. Дополнительные площадки, находящиеся в разных районах города, позволят также обеспечить оптимальный подход к вывозу снега с точки зрения логистики. В любом случае исходим из готовности к любым снегопадам", — добавил Александр Андриянов.