В Самаре полпред президента Игорь Комаров вручил награду Героя РФ семье бойца

В среду, 6 ноября, в Самаре с рабочим визитом находится полномочный представитель президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров. Полпред президента в ПФО вместе с губернатором Самарской области Вячеславом Федорищевым приняли участие в торжественной церемонии вручения государственной награды Российской Федерации Герою Российской Федерации, заместителю командира 85-й отдельной мотострелковой бригады 2-го гвардейского армейского корпуса 8-й общевойсковой армии Южного военного округа полковнику Колпакову Андрею Валерьевичу (посмертно).

Знак особого отличия - медаль "Золотая Звезда" - был передан супруге погибшего военнослужащего Ольге Колпаковой. На торжественной церемонии присутствовали также родители, дети, сослуживцы бойца.

Игорь Комаров обратился к родным военнослужащего: "В жизни каждого солдата и офицера может наступить момент, когда приходит время подвига. Ради семьи, ради Родины, боевых товарищей и мирных граждан. Такие офицеры, как ваш муж, сын и отец, - пример чести, профессионализма и отваги для всех, кто сейчас в строю и на передовой. Так было и будет всегда. За мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга, указом президента Российской Федерации полковнику Колпакову Андрею Валерьевичу присвоено звание Героя Российской Федерации".

Андрей Колпаков окончил Челябинское высшее танковое командное училище, затем Челябинский танковый институт. Проходил службу в должностях командира сначала танкового взвода, потом роты, батальона. В 2017 г. был досрочно уволен в запас. В октябре 2022 г. был призван на военную службу по мобилизации, участвовал в специальной военной операции, был заместителем командира мотострелковой бригады.

С февраля 2023 г. под руководством полковника Колпакова разведывательный батальон 85-й отдельной мотострелковой бригады выполнял боевую задачу, оказывая поддержку подразделениям, находящимся в активной обороне населенных пунктов Шипиловка, Белогоровка, Новодружевск, Кременная и Золотаревка. Командуя разведывательным батальоном, Андрей Колпаков выполнял задачи корректировки артиллерийских подразделений - это помогло нашим бойцам удержать позиции на линии боевого соприкосновения в населенных пунктах Работино, Белогоровке, Спорном, Артемовске, Клещеевке, Андреевке.

В одном из столкновений ценой собственной жизни Андрей Колпаков спас своих товарищей. 8 сентября 2023 г. полковник Колпаков, проводя воздушную разведку с использованием беспилотного летательного аппарата, обнаружил замаскированный взводный опорный пункт противника. Он распорядился занять оборонительные позиции, оперативно разместив артиллерийский расчет на огневой позиции. В результате огневого поражения удалось разгромить опорный пункт, противник понес большие потери, в том числе были уничтожены две реактивные системы залпового огня. Тем самым был предотвращен прорыв оборонительного рубежа. При отходе на ранее занимаемые позиции разведывательная группа была обнаружена, и противник применил ракетный удар. Андрей Колпаков, быстро сориентировавшись на местности, приказал личному составу группы залечь в укрытие. Будучи замыкающим группы, молниеносно столкнул боевых товарищей в окоп, накрыв собой двух военнослужащих, и спас их ценой собственной жизни. Бойцу посмертно было присвоено звание Героя Российской Федерации.

"Спасибо всем тем ребятам, командованию, что доверяли нашему сыну. Я горжусь сыном", - сказал полковник Валерий Колпаков, отец Героя РФ.

Глава региона Вячеслав Федорищев выразил благодарность семье бойца.

"Я хотел бы от всех жителей Самарской области сказать вам большое спасибо за воспитание сына, за весь путь, который вы прошли вместе с Андреем Валерьевичем, - обратился он. - Я уверен, что именно воспитание, ценности, которые вы прививали с детства, любовь к Родине позволили ему стать настоящим солдатом, офицером, человеком, который своей жизнью защитил нашу страну. Уверен, что это воспитание передалось детям: верю, знаю, что Ярослав Александр и Валерия будут людьми, достойными своего отца. А мы всегда будем рядом. Все мы - все, кто здесь присутствует, сослуживцы, все те, кто живет и работает на Самарской земле. Мы никогда не забудем подвиг вашего сына и отца, всегда будем его чтить".