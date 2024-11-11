Мошенники оформили на жительницу Самары кредит 200 тыс. рублей

В Самаре 65-летняя женщина стала жертвой телефонных мошенников. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.
Самарчанке позвонил неизвестный, представился сотрудником банка и заявил, что мошенники пытаются оформить на нее кредит. Чтобы это предотвратить, по словам звонившего, нужно передать ему данные банковской карты, чтобы заблокировать все операции. Женщина выдала данные, и в результате на нее оформили кредит и обналичили 200 тыс. рублей.
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Кто же такие заголовки придумывает?
И зачем место поганить, как Стенька Разин с княжной и тишь да благодать.
Дурак он и в Африке дурак... 😁😁😁
то крокуса то корпуса в билютенях на прием врача...
Судя по объяснениям мужика дзюдоистки-инвалидки подрабатывают разводя мужиков за мнимые повреждения авто. Подождем, возможно найдутся еще жертвы этих невинных овечек