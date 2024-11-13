16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Общественный транспорт до аэропорта "Курумоч" будет ходить по расписанию Областной минтранс определил перевозчика на новом прямом маршруте Самара — Ташла Отряду "Барс", где служат самарские бойцы, отравили технику На юге региона ожидается сильный снег На выставке "Самара" стартовала неделя, посвященная Тольятти

Общество

Общественный транспорт до аэропорта "Курумоч" будет ходить по расписанию

САМАРА. 13 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 56
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Министерством транспорта и автомобильных дорог Самарской области взята на особый контроль работа межмуниципальных и городских автобусных маршрутов, совершающих остановку в международном аэропорту "Курумоч". Вопрос организации пассажирских перевозок до аэровокзала первый заместитель министра транспорта и автомобильных дорог Самарской области Сергей Карпов обсудил на встрече с исполнительным директором аэропорта Михаилом Берманом и заместителем начальника МТУ Ространснадзора по Приволжскому федеральному округу Андреем Дорофеевым.

В настоящее время через аэропорт походят три межмуниципальных и один муниципальный автобусный маршрут, это:

  • № 652Т "Тольятти (новый город) — Самара (ж/д вокзал);
  • № 607 "Самара (ж/д вокзал) -Тольятти (новый город)";
  • № 392 "п. Молодая Гвардия — п. Береза";
  • № 78 "Самара (Барбошина Поляна) — п.Береза" (городской маршрут).

"С лета мы фиксируем большое количество жалоб от жителей, в том числе на странице в соцсети главы региона, о несоблюдении расписания движения общественного транспорта, следующего через аэропорт, либо его отсутствии.  В настоящее время мы начали проверку работы этих маршрутов, после чего будет принято решение о продолжении работы с перевозчиками, либо о расторжении с ними договорных отношений. Также проанализируем востребованность маршрутов, в том числе на основе пассажиропотока в аэропорту, и примем решение о необходимости изменения расписания с привлечением на маршруты дополнительных транспортных единиц", — подчеркнул Сергей Карпов.

По итогам встречи принято решение об оперативном обмене информацией о пассажиропотоке и пиковых нагрузках в аэропорту "Курумоч", также достигнута договоренность об участии в контрольных проверках маршрутов представителей МТУ Ространснадзора.

Международный аэропорт "Курумоч" является одним из крупнейших аэропортов в Поволжье. В 2023 г. пассажиропоток аэропорта составил 3,54 млн пассажиров. Перевозки осуществлялись по 15 международным и 21 внутреннему маршрутам. На международном направлении пассажиропоток составил 660 тыс. человек, а внутренними рейсами перевезено 2,88 млн человек.

Туристский информационный центр решил выяснить, что жители Самарской области думают о туристической привлекательности нашего региона. Приглашаем к участию в опросе.

Что в Самарском регионе гостей восхищает больше всего?

архив опросов

Гид потребителя

Последние комментарии

Вячеслав Гусев 09 ноября 2024 04:22 Природоохранная прокуратура рассказала о захвате берега в Усинском

Ничего ни вижу, а когда увидят нечего не знаю. Угадать за минуту, Время пошло.

Грета Отто 05 ноября 2024 13:57 В муниципалитетах региона ликвидируют образовавшиеся ранее стихийные свалки

Какое отношение минсельхоз имеет к мусору???

Галина Волга. Васькова 02 ноября 2024 08:42 В Самаре увеличат предельный тариф на отопление

Мы живём в общежитии в Куйбышевском р-оне уже платим 4300 за отопление комната 26кв.м, так что нас не удевить, дерут как могут

Александр Калинов 29 октября 2024 12:15 Объекты "Т Плюс" посетил и.о. главы Самары Иван Носков

"Основным вопросом встречи стало завершение работ по благоустройству." т.е. основные работы "по благоустройству" уже выполнены?

Глеб Петров 25 октября 2024 15:51 В губернии работает 141 общественный инспектор по охране окружающей среды

Экологии нет вообще, вся канализация сливается в реки без очистки в наглую.

Фото на сайте

На площади Куйбышева в Самаре прошел Парад Памяти

На площади Куйбышева в Самаре прошел Парад Памяти

ТМ "Пестравка" поздравила самарцев с Днем города и презентовала новый портал о Самаре "Геометка"

ТМ "Пестравка" поздравила самарцев с Днем города и презентовала новый портал о Самаре "Геометка"

В Самаре запретят парковаться на Волжском проспекте

В Самаре запретят парковаться на Волжском проспекте

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1