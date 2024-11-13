Общественный транспорт до аэропорта "Курумоч" будет ходить по расписанию

Министерством транспорта и автомобильных дорог Самарской области взята на особый контроль работа межмуниципальных и городских автобусных маршрутов, совершающих остановку в международном аэропорту "Курумоч". Вопрос организации пассажирских перевозок до аэровокзала первый заместитель министра транспорта и автомобильных дорог Самарской области Сергей Карпов обсудил на встрече с исполнительным директором аэропорта Михаилом Берманом и заместителем начальника МТУ Ространснадзора по Приволжскому федеральному округу Андреем Дорофеевым.
В настоящее время через аэропорт походят три межмуниципальных и один муниципальный автобусный маршрут, это:
- № 652Т "Тольятти (новый город) — Самара (ж/д вокзал);
- № 607 "Самара (ж/д вокзал) -Тольятти (новый город)";
- № 392 "п. Молодая Гвардия — п. Береза";
- № 78 "Самара (Барбошина Поляна) — п.Береза" (городской маршрут).
"С лета мы фиксируем большое количество жалоб от жителей, в том числе на странице в соцсети главы региона, о несоблюдении расписания движения общественного транспорта, следующего через аэропорт, либо его отсутствии. В настоящее время мы начали проверку работы этих маршрутов, после чего будет принято решение о продолжении работы с перевозчиками, либо о расторжении с ними договорных отношений. Также проанализируем востребованность маршрутов, в том числе на основе пассажиропотока в аэропорту, и примем решение о необходимости изменения расписания с привлечением на маршруты дополнительных транспортных единиц", — подчеркнул Сергей Карпов.
По итогам встречи принято решение об оперативном обмене информацией о пассажиропотоке и пиковых нагрузках в аэропорту "Курумоч", также достигнута договоренность об участии в контрольных проверках маршрутов представителей МТУ Ространснадзора.
Международный аэропорт "Курумоч" является одним из крупнейших аэропортов в Поволжье. В 2023 г. пассажиропоток аэропорта составил 3,54 млн пассажиров. Перевозки осуществлялись по 15 международным и 21 внутреннему маршрутам. На международном направлении пассажиропоток составил 660 тыс. человек, а внутренними рейсами перевезено 2,88 млн человек.
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