Самарец зарегистрировал у себя 186 мигрантов

Житель Самары попал под уголовное преследование из-за регистрации 186 иностранных граждан, сообщает прокуратура Самарской области.

По данным ведомства, мужчина с целью заработка организовал фиктивную регистрацию иностранных граждан в двух собственных жилых помещениях. Всего он поставил на миграционный учет 186 человек.

По материалам прокурорской проверки полицией были возбуждены уголовные дела о фиктивной постановке на учет иностранного гражданина, а также об организации незаконной миграции.

"С целью пресечения дальнейшей деятельности по незаконной регистрации иностранных граждан прокуратурой района в суд направлено исковое заявление о запрете регистрации граждан в жилых помещениях, принадлежащих указанному гражданину. Исковое заявление находится на рассмотрении", - сообщили в прокуратуре.