Самарец зарегистрировал у себя 186 мигрантов

Житель Самары попал под уголовное преследование из-за регистрации 186 иностранных граждан, сообщает прокуратура Самарской области.
По данным ведомства, мужчина с целью заработка организовал фиктивную регистрацию иностранных граждан в двух собственных жилых помещениях. Всего он поставил на миграционный учет 186 человек.
По материалам прокурорской проверки полицией были возбуждены уголовные дела о фиктивной постановке на учет иностранного гражданина, а также об организации незаконной миграции.
"С целью пресечения дальнейшей деятельности по незаконной регистрации иностранных граждан прокуратурой района в суд направлено исковое заявление о запрете регистрации граждан в жилых помещениях, принадлежащих указанному гражданину. Исковое заявление находится на рассмотрении", - сообщили в прокуратуре.
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Кто же такие заголовки придумывает?
И зачем место поганить, как Стенька Разин с княжной и тишь да благодать.
Дурак он и в Африке дурак... 😁😁😁
то крокуса то корпуса в билютенях на прием врача...
Судя по объяснениям мужика дзюдоистки-инвалидки подрабатывают разводя мужиков за мнимые повреждения авто. Подождем, возможно найдутся еще жертвы этих невинных овечек