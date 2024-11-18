Осенняя акция "Газпром межрегионгаз Самара" "Погаси долги — спишем пени" продлится только две недели

Потребители газа Самарской области, накопившие долги в прежние периоды, смогут воспользоваться ограниченным предложением при полном погашении задолженности*. Акция стартует 18 ноября и продлится до 30 ноября 2024 года включительно.

Предложение доступно физическим лицам, использующим природный газ для личных коммунально-бытовых нужд. Оплату необходимо произвести до конца ноября текущего года любым удобным способом и полностью погасить долг, накопленный на 1 ноября 2024 года.

Начисленные пени будут списаны в полном размере, что отразится в квитанциях по оплате за декабрь 2024 года и в "Личном кабинете" потребителя.

Акция не распространяется на пени, по которым вынесены судебные приказы и иные судебные акты, вступившие в законную силу.

*Под задолженностью понимается недоплата за газоснабжение природного газа, сложившаяся по лицевому счету потребителя газа в Самарской области по состоянию на 1 ноября 2024 года, госпошлина, а также за услуги по отключению и подключению природного газа, которое осуществляют специалисты "Газпром газораспределение Самара".