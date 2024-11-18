Осенняя акция "Газпром межрегионгаз Самара" "Погаси долги — спишем пени" продлится только две недели

Потребители газа Самарской области, накопившие долги в прежние периоды, смогут воспользоваться ограниченным предложением при полном погашении задолженности*. Акция стартует 18 ноября и продлится до 30 ноября 2024 года включительно.
Предложение доступно физическим лицам, использующим природный газ для личных коммунально-бытовых нужд. Оплату необходимо произвести до конца ноября текущего года любым удобным способом и полностью погасить долг, накопленный на 1 ноября 2024 года.
Начисленные пени будут списаны в полном размере, что отразится в квитанциях по оплате за декабрь 2024 года и в "Личном кабинете" потребителя.
Акция не распространяется на пени, по которым вынесены судебные приказы и иные судебные акты, вступившие в законную силу.
*Под задолженностью понимается недоплата за газоснабжение природного газа, сложившаяся по лицевому счету потребителя газа в Самарской области по состоянию на 1 ноября 2024 года, госпошлина, а также за услуги по отключению и подключению природного газа, которое осуществляют специалисты "Газпром газораспределение Самара".
Последние комментарии
Мы живём в общежитии в Куйбышевском р-оне уже платим 4300 за отопление комната 26кв.м, так что нас не удевить, дерут как могут
"Основным вопросом встречи стало завершение работ по благоустройству." т.е. основные работы "по благоустройству" уже выполнены?
если всё так хорошо, то почему же всё так плохо?
Сызрань. ОАО Сызраньгаз все то же самое, только у них в фас подвязки видно есть, поэтому фас в возбуждении административного дела отказало. При этом имеются явное навязывание своих обязательств по поводу содержание построенных своих сетей до границы участка на плечи заявителя. Сидим ждём вот, как блокадники ленинградцы когда мороз нас в могилу сведёт.
Господин М. Захаров, нашел выход. Он устроил мусорный полигон в центре города! Пт улице Аврора , рядом кафе Фреш и Кадетстская кафедра, куча гниющищего мусора на землю вываливается и днем и ночью! Именно с мая 2024 начался завоз мусора. Все лето мы задыхались от гниющих пищевых отходов. Отписались все и закрыли глаза , со словами слава Богу мы живём от вас далеко, ведь крысы уже не боятся людей и их невероятно много на этих улицах! Таким образом решили проблему с полигоном. Sos , sos , sos кто сможет помочь?