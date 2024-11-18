Общество "Знание" объявило грантовый конкурс на проведение мероприятий

До 29 ноября принимаются заявки на конкурсный отбор проектов просветительских мероприятий. Победителями станут сразу 9 участников.
Отбор охватит все регионы страны. Подать заявку на участие могут как физические, так и юридические лица. Отметим, что конкурс российского общества "Знание" направлен на поддержку и развитие просветительской деятельности в России, призван выявить и поддержать лучшие проекты, которые вносят вклад в развитие гражданского общества, духовно-нравственное воспитание. Участники конкурса представляют свои идеи в виде программы мероприятия, сметы и иных подготовительных материалов.
Форматы событий могут быть представлены в различных формах — лекторий, мастер-класс, форум, просветительская акция и т. д.
Проекты, одобренные конкурсной комиссией, получат грантовую поддержку в сумме ста тысяч рублей для реализации запланированных мероприятий.
"Конкурс проектов просветительских мероприятий — это возможность донести до аудитории ценные знания и укрепить духовные и патриотические основы в обществе. Мы уверены, что работы участников станут частью большой методической копилки", — подчеркнул и. о. заместителя генерального директора Российского общества "Знание" Саркис Галюсарян.
Ознакомиться с положением о конкурсе, документацией проекта можно на сайте конкурса.
Последние комментарии
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