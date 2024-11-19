У тольяттинца конфисковали машину за продажу контрафактных сигарет

В Тольятти суд рассмотрел уголовное дело местного жителя, которого обвиняли в продаже контрафактной табачной продукции. Об этом сообщает прокуратура Самарской области.

В 2023 г. мужчина арендовал два гаража и хранил там приобретенные у неизвестных немаркированные сигареты. Затем он сдавал товар в розничную сеть. При задержании у него изъяли 48 тыс. пачек сигарет без акцизных марок общей стоимостью 5,7 млн рублей.

На суде тольяттинец признал вину. Ему назначили штраф 600 тыс. руб., а также конфисковали автомобиль 2013 года выпуска и телефон. Табачную продукцию отправят на уничтожение.