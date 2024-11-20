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Архитектура Культура

Купеческую усадьбу Жуковых в Самаре ждет капитальный ремонт

САМАРА. 20 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Управление государственной охраны объектов культурного наследия Самарской области согласовало проект капремонта фасадов "Городской купеческой усадьбы Жуковых" (ул. Фрунзе, д. 67-69 / ул. Венцека, д. 36). Здание является объектом культурного наследия.

"По результатам обследования выявлено неудовлетворительное состояние штукатурного слоя и лепного декора на фасадах памятника, ограниченно работоспособное состояние кирпичной кладки стен", - рассказали в УГООКН.

В Управлении отметили, что причин нынешних дефектов здания несколько: отсутствие систематических текущих ремонтов фасадов, кровли, водосточных систем; реконструкции, переоборудование проемов, пробивка поздних проемов; ранее проведенные ремонты, выполненные с нарушением реставрационных технологий; возведение поздних пристроев; неудовлетворительное состояние отмостки.

Проект капремонта подразумевает расчистку кирпича на фасадах, демонтаж кондиционеров с фасадов, демонтаж электропроводки, биоцидную обработку и последующее восстановление кирпичной кладки фасадных стен. Кроме того, запланированы ремонт трещин методом инъектирования, ремонт сохранившихся и восстановление утраченных элементов кирпичного архитектурного декора по образцу сохранившихся, устройство металлических отливов и многое другое.

"Работы по ремонту, в том числе обследованию и подготовке документации, выполняются в рамках региональной программы ремонта общего имущества многоквартирных домов, являющихся объектами культурного наследия", - подытожили в УГООКН.

 

Туристский информационный центр решил выяснить, что жители Самарской области думают о туристической привлекательности нашего региона. Приглашаем к участию в опросе.

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