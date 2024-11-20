Суд обязал власти выдать разрешение для застройки 105-го квартала

ООО "ИСК "Бизнес Дата" успешно оспорило отказ администрации Самары в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка в Ленинском районе. Речь идет об освоении 105-го квартала.

Напомним, компания заключила договор о развитии застроенной территории в границах улиц Арцыбушевской, Ульяновской, Буянова, Вилоновской в 2016 году. Однако до последнего времени к стройке приступить не могла, потратив многие годы на судебные тяжбы с городскими властями.

Последние два года застройщик инициировал очередной виток судебных разбирательств. В сентябре 2024 г. арбитражный суд по одному из исков "Бизнес Дата" признал незаконным решение главы Самары о расторжении в одностороннем порядке договора о развитии застроенной территории.

В ноябре компания выиграла еще одно дело, в котором оспаривала отказ в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка. Суд обязал администрацию Самары в месячный срок предоставить такое разрешение.