Суд обязал власти выдать разрешение для застройки 105-го квартала

ООО "ИСК "Бизнес Дата" успешно оспорило отказ администрации Самары в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка в Ленинском районе. Речь идет об освоении 105-го квартала.
Напомним, компания заключила договор о развитии застроенной территории в границах улиц Арцыбушевской, Ульяновской, Буянова, Вилоновской в 2016 году. Однако до последнего времени к стройке приступить не могла, потратив многие годы на судебные тяжбы с городскими властями.
Последние два года застройщик инициировал очередной виток судебных разбирательств. В сентябре 2024 г. арбитражный суд по одному из исков "Бизнес Дата" признал незаконным решение главы Самары о расторжении в одностороннем порядке договора о развитии застроенной территории.
В ноябре компания выиграла еще одно дело, в котором оспаривала отказ в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка. Суд обязал администрацию Самары в месячный срок предоставить такое разрешение.
Последние комментарии
Сколько можно!? Если посмотреть на карту, в шаговой доступности уже есть 5 церквей/храмов. И так по всему городу с интервалом в пару кварталов. А для отдыха населения на свежем воздухе или скверов все меньше. Почему? Бинго!!! Почти во всех скверах и парках уже отдали очень большие территории под церкви или храмы!
А восстановить муниципальное предрюприятие общественного транспорта не пробовали? Отдать легко, как ранее детсады, вернуть будет трудно или невозможно.
Живу рядом, где это они 533+ машины собираются ставить? И даже без них пробка на светофоре с Губанова на Н.Садовую и обратно. А что будет, когда 533+ машины выстоятся из города от Губанова до моста у Апельсина или до 1 Просеки каждый вечер? Ну, примерно, как на повороте Шмидта. В городе полное отсутствие власти и потеря упраювления. Беда.
Есть ещё проблема. В статье говориться только о срыве сроков - это понятно, областное и городское руководство самоустранились и наблюдают за процессом развала транспортной системы города. А какого качества будет пути? Самое время делать по технологиям бесшумного перемещения трамваев. А как будет сделано сейчас? Опять литерный буде будить жителей близлежащих домов в 5 утра? Прошу корреспондента это выяснить.
Ага, 3-8. 15-25 этажей в результате построят.