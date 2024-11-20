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Музеи и выставки Культура

В кофейне Skuratov Coffee прошла выставка Художника Алексея Журавлева

САМАРА. 20 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В субботу, 16 ноября, в Самаре состоялась выставка художника Алексея Журавлева, совместный проект галереи "Виктория" и кофейни Skuratov Coffee. В рамках выставки прошла лекция, на которой Алексей и его куратор Анастасия Альбокриновна рассказали о трех художественных проектах. Гости презентации также могли задать вопросы художнику.

Первым организаторы представили неоконченный проект "Какао и пот", отсылающий к одноименным романам бразильского писателя-соцреалиста Жоржи Амаду, где растения, перекликаясь с человеческим трудом, становятся активными участниками истории. Реализация данного проекта основывается на взаимодействии человека и растений. С помощью своих работ Алексей выражает сожаление во взаимодействии людей и растений. По словам автора картин, сейчас произошел "своеобразный стоп, связанный с нежеланием изучать и понимать значение растений в мире".

"Липкий металлический срез" — следующий выставочный проект, о котором рассказали организаторы. Этот проект был представлен в 2021 г. в Московском музее современного искусства на Гоголевском бульваре. Основная мысль, которую Алексей хотел выразить через гипс, пенопласт и керамику — первоначальная взаимосвязь между живой и неживой природой. Идея, по словам автора в том, что "на протяжении веков человек выполнял роль собирателя и переносчика. Собирая части окружающей природы и культуры", он находит свое место в мире и становится частью этого мира.

Алексей также отмечает выбранное им пространство, как "замкнутое, ориентированное на что-то нечеловеческое. И главное, что, добавляя определенные знаки на стены, которые были выполнены с помощью различных материалов: пластик, картон, пенопласт, создается особая неуловимость этих знаков".

"Правда" — заключительный проект выставки, раскрывающий обычное на первый взгляд пространство — двор. Через призму детских воспоминаний Алексей описывает "двор как какое-то закрытое пространство, территорию которого я нормально знаю, а дальше уже меня просто куда-то везут, и я попадаю вообще в какое-то другое место". Одна из выставочных работ представляет собой графический рисунок, на котором изображена схема родного района художника, ул. 22 Партсъезда. На рисунке отмечается популярный в то время пивной бар "Приглушка", речка с извивающимися щупальцами, известная в Самаре как "Вонючий Дунай", и детская площадка, изображенная в виде крепости с традиционной избушкой на курьих ножках.

После презентации каждый желающий мог поближе осмотреть выставочные проекты "Какао и Пот". Выставка продлится с 18 по 24 ноября в Skuratov Coffee на ул. Молодогвардейской, 80.

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