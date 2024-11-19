Руководитель аналитического центра "Г.У.Р.У.", автор медиарейтинга "Индекс.Telegram" политконсультант Роман Пермяков: В политологическом обороте в ходу термин "новая искренность". Однако, если разобраться, то нет никакой "новой искренности". Она либо есть, либо ее нет. У Федорищева с искренностью все в порядке, все уже успели оценить его персональный стиль работы — максимально открытый и честный. Такого же отношения Федорищев требует и от своего окружения.

Большое внимание привлекло резонансное выступление губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева в стенах Губернской думы, где он обозначил свою жесткую позицию по отношению к коррупционным фактам и чиновничьей халтуре — Федорищев старался стелить мягко, с юмором подавая жесткие вещи, но после его выступления, пожалуй, многим спалось жестко. Одними словесными инъекциями в борьбе с коррупцией Федорищев не ограничился, и в продолжение темы в своем Telegram-канале официально анонсировал проверки чиновников на полиграфе и формирование с 1 января 2025 года при региональном правительстве антикоррупционного комитета, куда сможет обратиться каждый житель региона. Подобные инициативы были и раньше, но в Самарской области, пожалуй, пошли дальше всех — Федорищев в очередной раз демонстрирует характерный его управленческому стилю системный подход, выстраивая целую инфраструктуру борьбы с коррупцией в регионе. И даже больше — фактически речь идет о создании нового морально-нравственный стандарта или кодекса чести для регионального чиновника.

Будет интересно понаблюдать за результатами этой работы и ее плодами, при этом уверен, что на опыт Самарской области будут посматривать и из других регионов.