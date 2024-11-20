16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
На выставке "Самара" стартовала неделя, посвященная Сызрани В Художественном музее откроется выставка питерского художника Арона Зинштейна Как превратить обычную прогулку в увлекательный квест В Самаре Союз художников России проведет новогоднюю ярмарку В галерее "Заварка" пройдет семейный квест

Музеи и выставки Культура

На выставке "Самара" стартовала неделя, посвященная Сызрани

САМАРА. 20 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 51
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Во вторник, 19 ноября, на выставке "Самара" в музее имени П. В. Алабина стартовала неделя, посвященная г. о. Сызрань, которая продлится до 24 ноября. Экспозиция будет меняться ежедневно. И каждый день будет раскрывать город с новой стороны: Сызрань историческая, промышленная, фестивальная, молодёжная, патриотическая, и, конечно, туристическая. Напомним, выставка "Самара" создана по инициативе Губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева, и призвана рассказать о достижениях нашего региона в самых разных сферах.

На открытии Дней Сызрани выступил глава города Сергей Володченков. "Сызрань уникальна своей богатой историей, культурой и, конечно, людьми, которые трудятся и прославляют наш город и Самарский край", — поделился он.

Также на открытии перед гостями выступил настоятель Феодоровского храма в поселке Новокашпирский игумен Марк. Священник рассказал об источнике, который посещают паломники, и поделился историей чудесного явления на источнике списка Феодоровской иконы Божией Матери. Священник напомнил, что чудотворная Феодоровская икона Божией Матери  является главной заступницей Сызранской земли. Он рассказал собравшимся о крестном ходе, о школе иконописи, об уникальной истории сызранких храмов, и каждому слушателю подарил иконку с ликом Богородицы.

Хрустальный звук гуслей создал неповторимую атмосферу на выставке "Самара". Гусляр Виктор Табаков из Сызрани не только виртуозно владеет старинным русским инструментом, но и изготавливает гусли в собственной мастерской.

Учреждения культуры, спорта, образования, промышленные предприятия, представители туристической сферы подготовили интересную программу, которая передает особую атмосферу Сызрани.

Ежедневные анонсы выставки можно публикуются в сообществах "Выставка Самара" "ВКонтакте" https://vk.com/region63_samara и в "Телеграме" https://t.me/Samara_region_63.

Туристский информационный центр решил выяснить, что жители Самарской области думают о туристической привлекательности нашего региона. Приглашаем к участию в опросе.

Что в Самарском регионе гостей восхищает больше всего?

Река Волга
Природа
Фестивали
Музеи
Гастрономия (раки, пиво, сызранские помидоры)
Приветливые люди
Всего проголосовало: 193
архив опросов

Гид потребителя

Последние комментарии

Дмитрий Лакоценин 22 марта 2023 12:40 Стали известны подробности открытия филиала Третьяковки в Фабрике-кухне

Работу по спасению памятника начали гораздо раньше. Виталий тому свидетель. Но главное результат. Объект жив и полезен России.

Дмитрий Лакоценин 22 марта 2023 12:38 В доме-музее Ленина откроется выставка "Пробуждение"

Объект должен жить! И это здорово!

Дмитрий Лакоценин 22 марта 2023 12:36 В зале Союза художников России откроется выставка "Голоса старой Самары"

Стоит порадоваться за благое дело!

Дмитрий Лакоценин 22 марта 2023 12:35 В галерее "Виктория" открылась выставка "чá-щá"

Стоит пожелать удачи Галерее

Дмитрий Лакоценин 22 марта 2023 12:28 Самарский археологический центр планируют открыть в сентябре 2023 года

Дело хорошее но много волосатых лапок...

Фото на сайте

Открытие филиала Третьяковской галереи в Самаре

Открытие филиала Третьяковской галереи в Самаре

Шоу-музей: в Самаре открылся Дом рока

Шоу-музей: в Самаре открылся Дом рока

Эскизы галереи "Виктория"

Эскизы галереи "Виктория"

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1