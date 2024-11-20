На выставке "Самара" стартовала неделя, посвященная Сызрани

Во вторник, 19 ноября, на выставке "Самара" в музее имени П. В. Алабина стартовала неделя, посвященная г. о. Сызрань, которая продлится до 24 ноября. Экспозиция будет меняться ежедневно. И каждый день будет раскрывать город с новой стороны: Сызрань историческая, промышленная, фестивальная, молодёжная, патриотическая, и, конечно, туристическая. Напомним, выставка "Самара" создана по инициативе Губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева, и призвана рассказать о достижениях нашего региона в самых разных сферах.

На открытии Дней Сызрани выступил глава города Сергей Володченков. "Сызрань уникальна своей богатой историей, культурой и, конечно, людьми, которые трудятся и прославляют наш город и Самарский край", — поделился он.

Также на открытии перед гостями выступил настоятель Феодоровского храма в поселке Новокашпирский игумен Марк. Священник рассказал об источнике, который посещают паломники, и поделился историей чудесного явления на источнике списка Феодоровской иконы Божией Матери. Священник напомнил, что чудотворная Феодоровская икона Божией Матери является главной заступницей Сызранской земли. Он рассказал собравшимся о крестном ходе, о школе иконописи, об уникальной истории сызранких храмов, и каждому слушателю подарил иконку с ликом Богородицы.

Хрустальный звук гуслей создал неповторимую атмосферу на выставке "Самара". Гусляр Виктор Табаков из Сызрани не только виртуозно владеет старинным русским инструментом, но и изготавливает гусли в собственной мастерской.

Учреждения культуры, спорта, образования, промышленные предприятия, представители туристической сферы подготовили интересную программу, которая передает особую атмосферу Сызрани.

Ежедневные анонсы выставки можно публикуются в сообществах "Выставка Самара" "ВКонтакте" https://vk.com/region63_samara и в "Телеграме" https://t.me/Samara_region_63.