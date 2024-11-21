Виктор Адамов: "Наша задача — обеспечить свободный доступ к водным объектам"

Исполняющий обязанности Самарского межрайонного природоохранного прокурора Виктор Адамов в беседе с Волга Ньюс рассказал о борьбе с захватами берега Волги и других рек, о ситуации в Рождествено и входящих в него населенных пунктах, о "продажах" земель нацпарка "Самарская Лука", об уголовных делах по лесным пожарам и рубкам. А также о том, с чем связаны нарушения в Самарской области в сфере экологии и природопользования, и что затрудняет оперативное устранение их последствий.

Экономика и экология — найти баланс

— Как давно вы работаете в Самарской области? Успели ознакомиться с проблематикой региона?

— В Самарской области работаю уже почти год: с начала текущего года — в должности заместителя Самарского межрайонного природоохранного прокурора. В настоящее время исполняю обязанности Самарского межрайонного природоохранного прокурора.

Прокуратурой на постоянной основе проводится анализ состояния законности в экологической сфере на территории Самарской области, поступающие обращения, плановые и внеплановые проверочные мероприятия позволяют сформировать виденье как локальных, так и комплексных проблем региона.

— Какие вы для себя выводы сделали, чем специфичен регион?

— Безусловная специфика Самарской области в сфере экологии и природопользования заключается в ее географическом положении. Здесь значительное количество особо охраняемых природных территорий, водных объектов и иных природных объектов, которые соседствуют с развитой промышленностью.

Антропогенная нагрузка на природные комплексы является, на мой взгляд, основной экологической проблемой. И наша задача достичь мерами прокурорского надзора необходимого баланса в экономическом развитии региона и экологическом благополучии населения.

— Со стороны бизнеса часто идут навстречу, в досудебном порядке получается решить какие-то вопросы?

— Зачастую, да. Как правило, чем крупнее бизнес, тем он ответственнее относится к своим обязательствам. У предпринимательского сообщества есть определенный институт репутации, поэтому, в основном, когда выявляются какие-либо нарушения в деятельности юридических лиц, основная их часть устраняется в досудебном порядке.

Вместе с тем, возложение обязанности по выполнению определенных действий через суд остается наиболее действенной мерой реагирования, позволяющей осуществлять контроль за ходом исполнения решения суда на постоянной основе не только силами прокуратуры, но и судебных приставов.

В основном в судебном порядке рассматриваются вопросы возмещения вреда, причиненного окружающей среде. Так, например, в настоящее время судом рассматривается исковое заявление Самарской межрайонной природоохранной прокуратуры о взыскании вреда, причиненного недрам, как объекту окружающей среды, в результате добычи общераспространенных полезных ископаемых в отсутствие лицензии на пользование недрами.

— Большие суммы фигурируют?

— Как правило, в несколько миллионов рублей.

— Компании можете назвать, или это какие-то мелкие организации?

— Это не крупные предприятия, которые бы вызывали какой-то резонанс.

— По каким нарушениям больше всего поступает обращений?

— Количество поступающих обращений напрямую взаимосвязано со спецификой региона, о которой мы говорили в самом начале. Основные обращения, поступающие в прокуратуру, касаются нарушений законодательства в сфере обращения с отходами и охраной вод.

Прокуратурой рассматриваются и фиксируются все обращения по вопросам охраны окружающей среды и природопользования. Однако учитывая, что прокуратура в первую очередь надзорный орган и не подменяет в своей деятельности иные органы государственной власти, органы контроля, в первую очередь при рассмотрении обращений мы нацеливаем именно их к исполнению прямых обязанностей. Когда этого недостаточно, принимаем меры прокурорского реагирования, направленные на всестороннее рассмотрение обращений граждан и устранение нарушений по их обращению.

— Приведите примеры, как вы можете воздействовать на нарушителя или на ситуацию, где возникло нарушение?

— Как правило, мы в первую очередь даем оценку действиям органов местного самоуправления, органов государственной власти: насколько хорошо они отработали данный вопрос в рамках имеющихся у них полномочий. Вместе с тем, если ситуация не меняется, то прокуратурой принимаются меры в связи с бездействием органов власти и реализуются мероприятия, направленные на устранение нарушений закона.

— Часто приходится обращаться в суд, органы власти оперативно реагируют?

— Зависит от сложности устранения выявленных нарушений. Если работа требует дополнительных финансовых затрат, процесс может затянуться, так как органы власти ограничены бюджетным процессом, а для устранения нарушения необходимо выделение дополнительных бюджетных средств. В таких случаях мы добиваемся устранения нарушений через меры искового характера и в дальнейшем уже принудительного исполнения.

Особенности экологического законодательства зачастую не позволяют моментально разрешить ряд накопленных вопросов.

— Одна из целей мусорной реформы, которая в регионе длится уже пять лет, была ликвидация несанкционированных свалок, характерных для пригородов и крупных населенных пунктов. Судя по обращениям и моим личным наблюдениям, таких свалок еще много, появляются новые, даже в пределах Самары. Как вы контролируете ситуацию в этой области?

— Такие факты, безусловно, фиксируем. Оцениваем работу уполномоченных органов по своевременным мерам, направленным на ликвидацию свалок и недопущение их возникновения. При наличии конкретных лиц, разместивших отходы, возлагаем обязанности по ликвидации свалки на них.

Несанкционированные свалки зачастую представляют собой места размещения строительных отходов, и то, что такие факты выявляются, свидетельствует о неисполнении требований действующего законодательства. При этом именно лицо, при деятельности которого образовались строительные отходы, должно организовать их вывоз самостоятельно или через специализированную организацию.

Прокуратурой принимаются меры, направленные на ликвидацию свалок, а также усиление контроля со стороны контрольных (надзорных) органов в целях недопущения размещения отходов в непредусмотренных для этого местах.

Так, только в 2023 году на территории региона ликвидировано 119 свалок объемом 54 385,75 куб. метров. Работа в данном направлении ведется на постоянной основе.

Освободить Волгу

— Прокуратура Самарской области инициировала массовые судебные процессы по возвращению в госсобственность объектов недвижимости, в том числе в природных местах. Вы принимаете участие в этих процессах?

— Мы проводим, безусловно, проверочные мероприятия в части дачи оценки законности формирования земельных участков, передачи их в частную собственность, но исключительно в части нашей компетенции — природоохранного законодательства.

Сейчас внимание сосредоточено на анализе формирования земельных участков в непосредственной близости от водных объектов, их береговых полос. По закону береговая полоса является общедоступной территорией общего пользования. Любой гражданин может прийти на берег водоема и в границах 20-метровой зоны свободно находиться. Никто не должен ограничивать ему доступ.

Мы выявляем сформированные земельные участки в границах береговых полос, иногда с захватом части акватории водного объекта. Так, например, только за 2023 год исполнены решения судов по искам прокуратуры по возвращению земель водного фонда площадью 269 тыс. кв. метров.

— Можете назвать наиболее известные места захвата береговой полосы?

— Прокуратурой на постоянной основе ведется мониторинг общедоступных источников в целях выявления признаков незаконного формирования земельных участков, и при наличии оснований проводится полноценная проверка.

Такие участки выявляются и на территории города Самары, и в районах области, в частности меры реагирования в этом году, например, принимались по Волжскому, Ставропольскому районам. Последнее судебное решение состоялось по земельному участку в Железнодорожном районе Самары, где решением суда в государственную собственность возвращено около 2 тыс. кв. метров.

Вместе с тем, прокуратурой осуществляется мониторинг как крупных рек — Волги, Самары, так и малых водных объектов. Наша задача — освободить берега водных объектов от незаконного частного владения и обеспечить к ним свободный доступ граждан.

— По вашему мнению, как сформировалась эта проблема? Она характерна для нашего региона или не только?

— Ситуация наложения частных участков на берег того или иного водоема в принципе характерна для всех регионов Российской Федерации. Это связано с особенностями постановки земельных участков на кадастровый учет в гораздо более ранние периоды, когда не была еще так развита возможность сопоставления земельных участков с наложением на них природных объектов. Возможность установить то, что эти земельные участки накладываются на природные объекты, появилась относительно недавно.

— В законодательстве есть пробелы, которыми пользуются нарушители или которые "мешают" вам привлечь их к ответственности?

— Не совсем корректно будет говорить о каких-то пробелах в законодательстве, потому что прокуратура все-таки надзорный орган, мы надзираем за соблюдением действующего законодательства.

Стоит отметить довольно большой объем экологического законодательства, который содержится в различных нормативно-правовых актах. Есть отдельные законы, которые регулируют недра, отдельные законы по охране атмосферного воздуха, Водный кодекс, Лесной кодекс… — очень большой массив законов.

Во-вторых, помимо того, что необходимо знать саму букву закона, нужно понимать биологические, химические аспекты, связанные с загрязнением окружающей среды, атмосферного воздуха, водных объектов, с выбросами, и так далее.

Третье — высокая латентность экологических правонарушений. Не всегда факт выявления правонарушения совпадает по временному промежутку с его совершением, что затрудняет расследование и выявление виновных лиц.

— Вопрос про строительство очистных сооружений по национальному проекту "Оздоровление Волги". Летом в Самарскую область приезжала зампредседателя профильного комитета Госдумы по экологии Жанна Рябцева и раскритиковала строительство и реконструкцию очистных сооружений, особенно в Безенчуке. Вы следите за работами по нацпроекту?

— Реализация национального проекта "Оздоровление Волги" находится на постоянном контроле природоохранной прокуратуры. Мы в ежедневном режиме получаем сведения о том, какие подвижки есть, на каком этапе находится тот или иной объект. Очистные сооружения в Безенчуке, в частности, находятся на этапе строительно-монтажных работ. Вместе с тем, прокуратурой в том числе дается оценка соблюдению сроков и качества выполнения таких работ.

Земли "Самарской Луки" и проблемы Гавриловой Поляны

— Обратимся к проблемам Рождествено и в целом правобережья. В последнее время появляется информация по поводу захватов земельных участков, их продажи. Расскажите свое видение проблемы.

— На указанной территории имеется определенная специфика: наложение режима особо охраняемых природных территорий национального парка "Самарская Лука" на территорию муниципалитета.

Прокуратурой осуществляется мониторинг такой информации, объявлений в сети Интернет, и в случае подтверждения незамедлительно будут приняты меры, направленные на недопущение выбытия особо охраняемых земель.

— Факты выбытия земель из состава нацпарка вы устанавливали?

— Фактов незаконного отчуждения, передачи кому-то территории национального парка в настоящее время не выявлялось. Вместе с тем работа по мониторингу, проверки таких фактов осуществляется на постоянной основе.

— Местные жители жаловались на проблемы в районе Гавриловой Поляны: появлялась информация о том, что кто-то срезал часть горы, отсыпали береговую полосу. Прокомментируйте.

— Прокуратурой в рамках проверки доводов обращения гражданина с привлечением представителей Межрегионального управления Росприроднадзора по Самарской и Ульяновской областям, муниципального района Волжский выявлен факт размещения отходов (грунт, древесно-кустарниковая растительность) на дороге местного значения поселка Гаврилова Поляна в районе домов 33, 34 по улице Набережная.

В связи с этим прокуратурой главе сельского поселения Рождествено внесено представление, по результатам рассмотрения которого органом местного самоуправления принимаются меры по устранению нарушений. При формировании бюджета на очередной финансовый год в проект включены мероприятия по благоустройству данной территории.

Кроме этого, прокуратурой в органы контроля (надзора) направлены запросы для организации проведения работ по выяснению фактов причинения ущерба почве, водному объекту и водным биологическим ресурсам, его расчету и взысканию. По результатам оценки, при наличии оснований, также примем дополнительные меры. Проверка продолжается.

Выявленные нарушения на Гавриловой Поляне — это яркий пример последствий соседства сразу нескольких природных объектов с населенным пунктом.

— Повреждения склона тоже были зафиксированы?

— В части вопроса о срезе горы, прокуратурой также проводилась проверка по данному факту, по результатам которой установлено, что ущерб особо охраняемой природной территории не причинен, при этом выявлены нарушения земельного законодательства на территории сельского поселения.

В связи с непринятием мер со стороны органов контроля прокуратурой внесено представление, во исполнение которого органом местного самоуправление инициировано обращение в суд в целях устранения нарушений земельного законодательства. Нарушители привлечены к административной ответственности.

Расплата за ущерб

— Вы говорите, что за нарушения несет ответственность и принимает меры муниципалитет. Получается, муниципальное образование несет ответственность за нарушения, которые допущены физическими или юридическими лицами?

— Не совсем так. Когда мы говорим о конкретном нарушителе, когда есть установленное лицо, совершившее незаконное деяние на определенном участке, то, безусловно, ответственность за совершенное на нем правонарушение лежит на причинителе вреда. Но отсыпка в водоохранной зоне на Гавриловой Поляне произошла на дороге местного значения сельского поселения. В данной связи ответственность за указанную территорию несет орган местного самоуправления.

— Это событие может стать поводом для возбуждения уголовных дел?

— При наличии признаков наличия состава правонарушения: ущерба окружающей среде, угрозы жизни или здоровью человека, позволяющих квалифицировать совершенное деяние как уголовное преступление, прокуратурой будет дана соответствующая оценка с направлением материалов в органы предварительного расследования. Ими уже будет приниматься решение о возбуждении уголовного дела.

На данный момент по указанной территории мы направили запросы на расчет возможного ущерба водному объекту. По его результатам можно будет оценить, насколько данные факты попадают под признаки экологического преступления.

— Есть некие инциденты в отношении природных объектов, по которым ведется уголовное расследование? Может быть, по каким-либо фактам вы подавали материалы в соответствующие органы для рассмотрения возможности возбуждения дела?

— Прокуратурой в этом году выявлялись факты незаконной добычи водных биологических ресурсов, загрязнения почв, незаконной рубки лесных насаждений. Этим фактам дана соответствующая уголовно-правовая оценка.

— Таких фактов много? Можете привести примеры?

— Например, в этом году в Безенчукском районе прокуратурой установлен факт незаконной рубки лесных насаждений. По нему уголовное дело возбуждено и расследуется.

— В октябре в Рачейском лесничестве произошел крупный пожар. Возбуждено ли уголовное дело по этому поводу?

— Органами МЧС возбуждено уголовное дело по статье 261 Уголовного кодекса Российской Федерации (Уничтожение или повреждение лесных насаждений. — Прим. Волга Ньюс), которое в настоящее время расследуется. Этот вопрос мы тоже держим на контроле.

Сейчас проводится оценка достаточности принимаемых мер, как по тушению пожара, так и по превентивным мерам, которые могли бы повлиять на недопущение распространения огня на указанной территории. По результатам этих мероприятий можно будет давать правовую оценку.

— Есть хотя бы предварительная сумма ущерба?

— Да, в настоящее время министерством лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования рассчитана предварительная сумма ущерба, его правильность сейчас изучается — он не окончательный.

— В Рождествено сейчас проводятся работы по культивации почвы в связи с загрязнением бардой в результате деятельности спиртзавода. Собственника этого предприятия или само предприятие пытались привлечь к ответственности? Почему в устранение последствий деятельности частного спиртзавода вкладываются бюджетные деньги — около 500 млн руб., если из этого производства извлекали прибыль определенные лица?

— Данные отходы признаны бесхозными и включены в реестр объектов накопленного вреда. В данной связи мероприятия по рекультивации территории в районе сельского поселения Рождествено, техногенно деградированной несанкционированным размещением спиртовой барды, реализуются в рамках национального проекта "Экология".

Озеро Сабур и урочище Мулин Дол

— Осенью поступали сигналы о распашке территории урочища Мулин Дол в Большечерниговском районе и отсыпке берега озера Сабур в Самаре. Какие меры приняты по этим сообщениям?

— Самарской межрайонной природоохранной прокуратурой проводились проверочные мероприятия по данным фактам.

Прокуратура инициировала работу министерства лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования Самарской области по постановке водного объекта — оз. Сабур на государственный учет, а также определению его береговой линии, границ водоохранных зон и прибрежных защитных полос.

Помимо этого работниками Самарской межрайонной природоохранной прокуратуры совместно со специалистами департамента городского хозяйства и экологии администрации городского округа Самара в октябре 2024 года проведено обследование акватории озера и его водоохранной зоны.

По результатам выездного обследования органом местного самоуправления 1 ноября собственнику данного участка объявлено предостережение.

Помимо этого, в целях недопустимости самовольного занятия земель в районе оз. Сабур, а также их нецелевого использования Самарским межрайонным природоохранным прокурором в октябре 2024 года проинформирован глава администрации Промышленного района Самары.

Урочище Мулин Дол — это особо охраняемая природная территория регионального значения.

В данной связи министерством лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования Самарской области в настоящее время решается вопрос о привлечении виннового лица к административной ответственности.

Кроме того, в целях расчета возможного ущерба, причиненного природным компонентам в связи с вышеуказанной деятельностью, и организации превентивных мер, направленных на неповторение таких ситуаций, рекомендовано более тесное взаимодействие органов контроля с органами внутренних дел в части профилактических мероприятий на указанной территории. Прокуратурой в адрес министерства направлен соответствующий запрос.

Данные вопросы остаются на контроле прокуратуры.