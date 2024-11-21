Авито подвел итоги первой премии "Мебель года"

Авито объявил победителей премии для российских производителей мебели и товаров для дома. "Мебель года" стала первой премией от платформы Авито в мебельной индустрии и была призвана объединить производителей, дизайнеров и мастеров в области производства мебели и декора.
Как сообщили в пресс-службе компании, всего на премию было подано почти 2000 заявок, а победителями различных номинаций стали 37 компаний-производителей мебели.
Основными продавцами в сегменте новой мебели на Авито являются небольшие мебельные производства, а более 50% из них занимаются производством мебели на заказ.
Заявки на участие в премии подавались в течение полугода, а в октябре был сформирован список финалистов. При оценке в каждой категории особое внимание уделялось дизайну и эргономике, мастерству исполнения и функциональности. Также оценивалось, какие новые технологии были использованы при создании мебели и насколько разумно производитель использует ресурсы.
На финальном этапе в состав жюри вошли эксперты в мебельной сфере:
- Никита Ткачев — руководитель категории Мебель и Интерьер на Авито;
- Валерия Зелинская — основатель коммуникационного агентства FCP;
- Оксана Кашенко — главный редактор Top Design Magazine;
- Андрей Волков — руководитель профиля "Дизайн интерьера" институт бизнеса и дизайна B& D;
- Галина Цыбуля — CEO мебельного маркетплейса INMYROOM.
"На сегодняшний день мебельная отрасль активно развивается и каждый день появляются новые талантливые отечественные производители, создающие оригинальную и качественную мебель. Авито является одной из крупнейших мебельных площадок, более 22 млн человек ежемесячно ищут для себя предметы мебели и интерьера на Авито, а количество объявлений в разделе превышает 25 млн. Поэтому перед покупателями становится вопрос выбора. С помощью премии мы выделяем самых интересных и талантливых производителей в этом году. Так мы помогаем российским компаниям получить известность и народное признание, а покупателям — определиться с выбором", — комментирует Никита Ткачёв, руководитель категории Мебель и Интерьер на Авито.
Все товары, участвующие в премии, были разделены на несколько категорий:
- кровати, диваны, кресла;
- шкафы, комоды, стеллажи, кухонные гарнитуры;
- столы и стулья;
- предметы интерьера.
Победителями сразу в двух номинациях стали:
- 4th HOUSE, специализирующаяся на продаже и изготовлении мебели для жилых и коммерческих помещений — кресла от 70 000 рублей и кровати от 70 000 рублей;
- ARCHIPÉLAGO, бренд дизайнерской мебели и декора, основанный архитектором Дарьей Беляковой — стулья от 70 000 рублей и стеллажи и этажерки от 70 000 рублей;
- А-А Mebel, специализирующаяся на производстве современной мебели для квартиры, дома, офиса или дачи — шкафы и буфеты до 30 000 рублей и детские кровати до 30 000 рублей
А победителем народного голосования стала московская мебельная студия ZINNIT, специализирующаяся на производстве уникальных предметов интерьера и плетеной мебели из шнура.
Главным счастливчиком вечера стала компания Сплюшкин, победившая в розыгрыше особого приза — билета в Гуанчжоу на China International Furniture Fair.
Кроме того, все участники также боролись и в категории "Признание Авито", победителями номинаций стали:
- Паласыч — Доставляю с Авито (самое большое количество продаж с доставкой);
- Levox — В самое сердце (самое большое количество добавлений в избранное);
- Сплюшкин и Мебелев Урал — С душой к делу (самое большое количество "спасибо" в чате).
"Мы очень рады, что наша компания была отмечена в номинации, которая акцентирует внимание на клиентском сервисе и заботе о наших покупателях. Эта победа имеет для нас огромное значение, особенно учитывая тот факт, что мы работаем в сфере детской мебели, где доверие клиентов играет ключевую роль. Мы понимаем, насколько ответственно мамы подходят к выбору мебели для своих детей, и стремимся сделать так, чтобы каждый наш клиент оставался довольным. Эта награда подтверждает нашу приверженность качеству и вниманию к потребностям клиентов, и мы надеемся, что она поможет людям лучше узнать о нас и доверять нашей продукции", — комментирует Семён Волегов, директор компании Сплюшкин.
Все компании-победители получат заслуженное признание в сообществе производителей и бейдж победителя премии "Мебель года" 2024 на платформе Авито. Полный список победителей во всех номинациях доступен на сайте.
Последние комментарии
Хорошая новость.
ЗАЧЕМ??? Тупик в новосадовую где кроме мегасити ничего нет. пробки станут ещё больше потому что разъезжаться придется на сразу четыре направления. Дублёр и так широкого московского шоссе?? Может лучше просто трамвайные рельсы отреставрировать и поднять ему скорость по всему городу?
Ну хорошо, подъехали вы по новой дороге с тремя полосами к Ново-Садовой у Оврага и? Там стоит пробка, как вы будете поворачивать в город? Или там можно будет повернуть только направо? Тогда зачем нам такая дорога?
Всё хорошо, но почему развязка только в виде тоннеля? И почему только у Московского шоссе? Вы что не видите, как работают тоннели на Кирова? Это что решение? Денег нет - ищите, это ваша работа! Но делать нужно чтобы проблему решить, а не бюджет освоить.
Интересно будет узнать, как изменилось отношение к отслеживанию финансов в бизнесе. Потому что тоже наблюдаю тенденцию роста заинтересованности в системах управления финансами. Плюс появляются новые сервисы на рынке: аспро финансы, adesk