В музее Модерна откроется путешествующая выставка "Засушенному - верить"

В субботу, 23 ноября, в 18:00, в музее Модерна состоится открытие путешествующей выставки "Засушенному — верить" о памяти и стремлении к жизни, в которой с помощью театральной сценографии соединены архивные документы, листы гербария, научные исследования. Об этом сообщает пресс-служба регионального минкульта.

В основе выставки — история находки ботаником Московского университета трав возле разрушенных бараков Соловецкого лагеря особого назначения, трав, занесенных вместе с людьми за сотни километров от привычных мест жизни. История, в которой листы гербария уточняют архивные документы и становятся символом памяти и способом почувствовать хрупкость жизни. Рядом — история зеленого пятна трав на месте женского отделения Норильлага; натуралиста, шпионившего за декабристами и Пушкиным; и проросшего на месте безымянных могил ячменя.

В выставке участвуют современные художники Андрей Кузькин и Иван Щукин.

Программа открытия:

18:00 — приветственные слова, выступление Сергея Бережного (Самара) и дуэта "Так и жизнь пройдет" Антония Ятманова и Савелия Барановского (Санкт-Петербург). Прозвучит специально написанное к выставке произведение "Reverse perspective".

18:40 — посещение выставки и кураторская экскурсия Нади Пантюлиной.