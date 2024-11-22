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Музеи и выставки Культура

В музее Модерна откроется путешествующая выставка "Засушенному - верить"

САМАРА. 22 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В субботу, 23 ноября, в 18:00, в музее Модерна состоится открытие путешествующей выставки "Засушенному — верить" о памяти и стремлении к жизни, в которой с помощью театральной сценографии соединены архивные документы, листы гербария, научные исследования. Об этом сообщает пресс-служба регионального минкульта.

В основе выставки — история находки ботаником Московского университета трав возле разрушенных бараков Соловецкого лагеря особого назначения, трав, занесенных вместе с людьми за сотни километров от привычных мест жизни. История, в которой листы гербария уточняют архивные документы и становятся символом памяти и способом почувствовать хрупкость жизни. Рядом — история зеленого пятна трав на месте женского отделения Норильлага; натуралиста, шпионившего за декабристами и Пушкиным; и проросшего на месте безымянных могил ячменя.

В выставке участвуют современные художники Андрей Кузькин и Иван Щукин.

Программа открытия:
18:00 — приветственные слова, выступление Сергея Бережного (Самара) и дуэта "Так и жизнь пройдет" Антония Ятманова и Савелия Барановского (Санкт-Петербург). Прозвучит специально написанное к выставке произведение "Reverse perspective".

18:40 — посещение выставки и кураторская экскурсия Нади Пантюлиной.

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