16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Авито Работа: по итогам осени 2024 года средняя предлагаемая зарплата в России составила 74 690 рублей "Волгатеплоснаб" потребовал с Александра Швидака 30 млн рублей Компании, связанной с Виктором Тарховым, не удалось вывести свое охотхозяйство из лесопарковой зоны В Самаре у застройщика ЖК "Космолет" нашли нарушения В Ставропольском районе отремонтирована региональная трасса до "Жигулевского Артека"

Экономика и бизнес

"Волгатеплоснаб" потребовал с Александра Швидака 30 млн рублей

САМАРА. 22 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 72
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Число кредиторов Александра Швидака может пополниться. ООО "Волгатеплоснаб" потребовало с самарского бизнесмена 30,3 млн рублей. Информация об этом содержится в КАД ВАС.

Фото: Игорь Горшков

Александр Швидак ранее контролировал несколько самарских промышленных предприятий. Подшипниковые заводы — СПЗ-4 и СПЗ-9 — он получил в наследство от отца, основателя "СПЗ-Групп" Игоря Швидака. Позднее вместе с партнером Вадимом Егиазаровым установил контроль над "ВБМ-Групп". Постепенно бизнес Швидака выходил за рамки Самарской области. Он стал совладельцем санкт-петербургского "Балтинвестбанка", а также компании, специализирующейся на проектировании и производстве энергоустановок, — "Звезда-Энергетика".

Свой бизнес Швидак с партнерами развивал в основном на кредиты, объем которых исчислялся десятками миллиардов рублей. С их возвратом у подшипникового и долотного магната возникли серьезные проблемы. Большинство самарских активов пошли по пути банкротства — например, СПЗ-9. Часть из них Швидак продолжает контролировать через третьих лиц.

Уже несколько лет бизнесмен проходит процесс персонального банкротства. Его имущество распродают, чтобы погасить долги. Общая сумма составляет 7,2 млрд рублей. В списке кредиторов в основном банки — "Солидарность", "Балтинвестбанк", "Райффайзенбанк", "Промсвязьбанк" и другие.

В декабре арбитражный суд Самарской области рассмотрит заявление ООО "Волгатеплоснаб", которое тоже проходит процедуру банкротства. Конкурсный управляющий компании Павел Кривцов попросил включить в третью очередь реестра требований кредиторов задолженность в размере 30,37 млн рублей.

"Волгатеплоснаб" обслуживало котельные в Самаре. Компания была подконтрольна Александру Швидаку и Вадиму Егиазарову через "Звезда-Энергетика". В 2018 г. у нее возникли финансовые проблемы. Вскоре организацию признали банкротом.

Осенью 2023 г. суд признал Александра Швидака виновным в злоупотреблении полномочиями. Следствие доказало, что с декабря 2016 г. по май 2019 г. он похитил деньги с банковских счетов  "Волгатеплоснаба". Для этого бизнесмен оформлял договоры займа с организацией. При этом ущерб составил 60,8 млн рублей.

Туристский информационный центр решил выяснить, что жители Самарской области думают о туристической привлекательности нашего региона. Приглашаем к участию в опросе.

Что поможет привлекать гораздо больше туристов в Самарскую область?

архив опросов

ТЭК&Химия №11

АПК&Пищепром №27

Машиностроение №1

Гид потребителя

Последние комментарии

Анатолий Илларионов 20 ноября 2024 12:23 Минтранс рассказал о судьбе проекта реконструкции пр. Карла Маркса в Самаре

Хорошая новость.

Inkling2016 Инклинг 20 ноября 2024 12:09 В Самаре построят две новые дороги и две транспортные развязки

ЗАЧЕМ??? Тупик в новосадовую где кроме мегасити ничего нет. пробки станут ещё больше потому что разъезжаться придется на сразу четыре направления. Дублёр и так широкого московского шоссе?? Может лучше просто трамвайные рельсы отреставрировать и поднять ему скорость по всему городу?

Анатолий Илларионов 19 ноября 2024 14:15 В Самаре построят две новые дороги и две транспортные развязки

Ну хорошо, подъехали вы по новой дороге с тремя полосами к Ново-Садовой у Оврага и? Там стоит пробка, как вы будете поворачивать в город? Или там можно будет повернуть только направо? Тогда зачем нам такая дорога?

Анатолий Илларионов 19 ноября 2024 14:11 В Самаре построят две новые дороги и две транспортные развязки

Всё хорошо, но почему развязка только в виде тоннеля? И почему только у Московского шоссе? Вы что не видите, как работают тоннели на Кирова? Это что решение? Денег нет - ищите, это ваша работа! Но делать нужно чтобы проблему решить, а не бюджет освоить.

Кристина Васильева 09 ноября 2024 10:41 Без карманных денег никак: эксперт обозначила основные принципы управления финансами для детей и подростков

Интересно будет узнать, как изменилось отношение к отслеживанию финансов в бизнесе. Потому что тоже наблюдаю тенденцию роста заинтересованности в системах управления финансами. Плюс появляются новые сервисы на рынке: аспро финансы, adesk

Фото на сайте

В Самаре прошла ИТ-конференция "Импульс Т1"

В Самаре прошла ИТ-конференция "Импульс Т1"

В Самарской области прошел осенний День поля

В Самарской области прошел осенний День поля

Многолюдная и изобильная: публикуем 35 ярких фото с Поволжской агропромышленной выставки

Многолюдная и изобильная: публикуем 35 ярких фото с Поволжской агропромышленной выставки

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1