"Волгатеплоснаб" потребовал с Александра Швидака 30 млн рублей

Число кредиторов Александра Швидака может пополниться. ООО "Волгатеплоснаб" потребовало с самарского бизнесмена 30,3 млн рублей. Информация об этом содержится в КАД ВАС.

Александр Швидак ранее контролировал несколько самарских промышленных предприятий. Подшипниковые заводы — СПЗ-4 и СПЗ-9 — он получил в наследство от отца, основателя "СПЗ-Групп" Игоря Швидака. Позднее вместе с партнером Вадимом Егиазаровым установил контроль над "ВБМ-Групп". Постепенно бизнес Швидака выходил за рамки Самарской области. Он стал совладельцем санкт-петербургского "Балтинвестбанка", а также компании, специализирующейся на проектировании и производстве энергоустановок, — "Звезда-Энергетика".

Свой бизнес Швидак с партнерами развивал в основном на кредиты, объем которых исчислялся десятками миллиардов рублей. С их возвратом у подшипникового и долотного магната возникли серьезные проблемы. Большинство самарских активов пошли по пути банкротства — например, СПЗ-9. Часть из них Швидак продолжает контролировать через третьих лиц.

Уже несколько лет бизнесмен проходит процесс персонального банкротства. Его имущество распродают, чтобы погасить долги. Общая сумма составляет 7,2 млрд рублей. В списке кредиторов в основном банки — "Солидарность", "Балтинвестбанк", "Райффайзенбанк", "Промсвязьбанк" и другие.

В декабре арбитражный суд Самарской области рассмотрит заявление ООО "Волгатеплоснаб", которое тоже проходит процедуру банкротства. Конкурсный управляющий компании Павел Кривцов попросил включить в третью очередь реестра требований кредиторов задолженность в размере 30,37 млн рублей.

"Волгатеплоснаб" обслуживало котельные в Самаре. Компания была подконтрольна Александру Швидаку и Вадиму Егиазарову через "Звезда-Энергетика". В 2018 г. у нее возникли финансовые проблемы. Вскоре организацию признали банкротом.

Осенью 2023 г. суд признал Александра Швидака виновным в злоупотреблении полномочиями. Следствие доказало, что с декабря 2016 г. по май 2019 г. он похитил деньги с банковских счетов "Волгатеплоснаба". Для этого бизнесмен оформлял договоры займа с организацией. При этом ущерб составил 60,8 млн рублей.