Авито Работа: по итогам осени 2024 года средняя предлагаемая зарплата в России составила 74 690 рублей

Аналитики Авито Работы подвели итоги осени 2024 года и выяснили, что в сравнении с аналогичным периодом прошлого года зарплатные предложения для соискателей в России выросли на 9% и составили 74 690 рублей ежемесячно за полный рабочий день.

Средние зарплатные предложения складываются из усредненных значений зарплатных вилок, которые работодатели указывают в описании вакансий на платформе. Эти цифры могут отличаться от номинального начисленного размера зарплаты сотрудника, в который также входят премии, бонусы, компенсационные и прочие выплаты.

Наибольший прирост размера средних предлагаемых заработных плат оказался в сферах сельского, лесного и рыбного хозяйства — здесь кандидатам на вакансии стали предлагать в среднем на 34% больше, чем годом ранее. В среднем зарплатные предложения для соискателей в этой отрасли достигли 69 851 рубля в месяц при полном рабочем дне. А лидером по приросту средних зарплатных предложений в сфере стала профессия сельскохозяйственного рабочего (+50% за год).

Второй по приросту средних зарплатных предложений за год стала сфера ремонта и обслуживания автомобилей — здесь средние заработные платы, указанные в вакансиях, увеличились на 30% и составили 98 122 рубля в месяц. Еще больше в автосервисах стали предлагать кандидатам на позицию автомеханика — осенью 2024 года такие соискатели могут рассчитывать на 34% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года.

На третьем месте по динамике роста средних предлагаемых зарплат для новых сотрудников оказались дизайнеры и проектировщики. За год зарплатные предложения для новых сотрудников в отрасли увеличились на 25%, достигнув 74 088 рублей в месяц при полной занятости. Самый высокий прирост зарплатных предложений в сфере пришелся на проектировщиков (+25% за год).

Профессиональные сферы с наибольшим увеличением размера средних зарплатных предложений за осень 2023/2024