Авито Работа: по итогам осени 2024 года средняя предлагаемая зарплата в России составила 74 690 рублей

Аналитики Авито Работы подвели итоги осени 2024 года и выяснили, что в сравнении с аналогичным периодом прошлого года зарплатные предложения для соискателей в России выросли на 9% и составили 74 690 рублей ежемесячно за полный рабочий день.
Средние зарплатные предложения складываются из усредненных значений зарплатных вилок, которые работодатели указывают в описании вакансий на платформе. Эти цифры могут отличаться от номинального начисленного размера зарплаты сотрудника, в который также входят премии, бонусы, компенсационные и прочие выплаты.
Наибольший прирост размера средних предлагаемых заработных плат оказался в сферах сельского, лесного и рыбного хозяйства — здесь кандидатам на вакансии стали предлагать в среднем на 34% больше, чем годом ранее. В среднем зарплатные предложения для соискателей в этой отрасли достигли 69 851 рубля в месяц при полном рабочем дне. А лидером по приросту средних зарплатных предложений в сфере стала профессия сельскохозяйственного рабочего (+50% за год).
Второй по приросту средних зарплатных предложений за год стала сфера ремонта и обслуживания автомобилей — здесь средние заработные платы, указанные в вакансиях, увеличились на 30% и составили 98 122 рубля в месяц. Еще больше в автосервисах стали предлагать кандидатам на позицию автомеханика — осенью 2024 года такие соискатели могут рассчитывать на 34% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года.
На третьем месте по динамике роста средних предлагаемых зарплат для новых сотрудников оказались дизайнеры и проектировщики. За год зарплатные предложения для новых сотрудников в отрасли увеличились на 25%, достигнув 74 088 рублей в месяц при полной занятости. Самый высокий прирост зарплатных предложений в сфере пришелся на проектировщиков (+25% за год).
Профессиональные сферы с наибольшим увеличением размера средних зарплатных предложений за осень 2023/2024
Последние комментарии
Хорошая новость.
ЗАЧЕМ??? Тупик в новосадовую где кроме мегасити ничего нет. пробки станут ещё больше потому что разъезжаться придется на сразу четыре направления. Дублёр и так широкого московского шоссе?? Может лучше просто трамвайные рельсы отреставрировать и поднять ему скорость по всему городу?
Ну хорошо, подъехали вы по новой дороге с тремя полосами к Ново-Садовой у Оврага и? Там стоит пробка, как вы будете поворачивать в город? Или там можно будет повернуть только направо? Тогда зачем нам такая дорога?
Всё хорошо, но почему развязка только в виде тоннеля? И почему только у Московского шоссе? Вы что не видите, как работают тоннели на Кирова? Это что решение? Денег нет - ищите, это ваша работа! Но делать нужно чтобы проблему решить, а не бюджет освоить.
Интересно будет узнать, как изменилось отношение к отслеживанию финансов в бизнесе. Потому что тоже наблюдаю тенденцию роста заинтересованности в системах управления финансами. Плюс появляются новые сервисы на рынке: аспро финансы, adesk