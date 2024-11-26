В галерее "Заварка" откроется выставка "Город/Деревня: маршрут построен"

В среду, 27 ноября, в 18:00 в музее-галерее "Заварка" откроется выставка "Город/Деревня: маршрут построен" (12+). Об этом сообщает пресс-служба учреждения.

Время урбанистического прорыва пришлось на вторую половину XIX — начало XX века. В 1853 году Самара получила последний геометрический план застройки, согласно которому территория города увеличились до 140 кварталов. Границами стали улица Полевая (поперечная, сейчас также ул. Полевая) и улица Полевая (продольная, сейчас ул. Агибалова).

Уже к 1870-м годам город вышел за пределы этих границ, и к началу XX столетия резерв территорий, предусмотренный планом 1853 года, был исчерпан. На участках, находившихся в непосредственной близости от города, появились дачи, кумысолечебные заведения, больница, заводы, стали образовываться поселки и слободы.

Путеводители по Волге, периодические издания и справочники того периода сообщают, что за бурным ростом и развитием Самары с трудом поспевали работы по развитию городской инфраструктуры и его благоустройству. Еще не все улицы были окончательно замощены, канализация появилась только в 1909 году, а освещение порой было не совсем удовлетворительным. Также в городе имелись сады и огороды, на центральной улице можно было встретить корову, козу или стадо поросят, наблюдался приток крестьянского населения, осевшего на периферии.

Выставка "Город/Деревня: маршрут построен" посвящена изучению границ Самары и двусмысленности самого понятия "граница". Ведь она всегда является "границей-с-чем-то" и одновременно принадлежит обеим пограничным культурам.

Проект создан совместно со Школой проектной фотографии, основатель и куратор которой член Союза фотохудожников России Кристина Сырчикова. На выставке также представлены иллюстрации Яны Арбузовой, эстамп Дарьи Волковой и Михаила Митюкова (проект "Надо сохранить"). Посетители в том числе увидят уникальные дореволюционные открытки, билеты в Струковский сад и смогут узнать распорядок дня в кумысолечебном заведении.

На открытии (6+) гости услышат приветственное слово куратора выставки, заведующей музеем-галерей "Заварка", заместителя директора музея Эльдара Рязанова по научной работе Екатерины Елисеевой, которая подробно объяснит концепцию проекта. Вход на открытие свободный (бесплатно, предварительная запись не требуется). В последующие дни стоимость входного билета составит 150 рублей (взрослый) и 100 рублей (льготный). Выставка продлится до 18 апреля 2025 года.

За время работы проекта "Город/Деревня: маршрут построен" научные сотрудники музея-галереи "Заварка" проведут серию мероприятий, которые помогут посетителям глубже погрузиться в тему. Некоторые из них состоятся уже на этой неделе.

В пятницу, 29 ноября, в 19:00 пройдет лекция "Когда города были зелеными" (12+). Ее прочитает архитектор-реставратор, сотрудник самарского филиала Третьяковской галереи Анастасия Баклушина.

Посетители погрузятся в историю развития концепции города-сада и познакомятся с современными трендами и решениями в сфере озеленения городов. На лекции речь пойдет о причинах отсутствия зелени в современных городах, преимуществах и недостатках зеленых насаждений внутри городского пространства. Также гости узнают, как каждый может внести свой вклад в "зеленое будущее" родного города. Вход на мероприятие — 250 рублей.

В субботу, 30 ноября, состоятся две экскурсии. В 11:00 старший научный сотрудник музея Арина Гусарова проведет детскую экскурсию (6+) по выставке. Ребята почувствуют себя в роли путешественников по Волге и поговорят об особенностях жизни в дореволюционной и современной Самаре. Юные посетители узнают, например, какие растения высаживали в Струковском саду и почему от Алексея Бострома (русский земский деятель, отчим писателя Алексея Толстого) сбежала корова. Вход на мероприятие — 250 рублей (билет действует на 1 ребенка и 1 сопровождающего).

В 16:00 начнется кураторская экскурсия (12+) по выставке. Старший научный сотрудник музея Кирилл Гуров познакомит гостей с историями жителей и гостей Самары конца XIX — начала XX века и расскажет, что представляла Самара в этот период времени. В ходе экскурсии будут задействованы различные источники: письма, периодическую печать, книги, мемуары. Также у посетителей будет возможность увидеть работы учеников Школы проектной фотографии, которые создавали выставку совместно с коллективом "Заварки". Вход на мероприятие — 250 рублей.

количество мест на мероприятия ограничено, поэтому требуется обязательная предварительная запись в социальных сетях музея-галереи "Заварка".