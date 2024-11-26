Самарцам расскажут о закавказском модернизме

В среду, 27 ноября, в 19:00, в культурном центре "ЗИМ Галерея" пройдет лекция историка архитектуры Армена Арутюнова "Шедевры закавказского модернизма" (12+), посвященной архитектурным объектам Грузии и Армении.

На персональной выставке Саши Браулова "Жить. Строить. Шить" представлены вышивки не только российских памятников модернизма, но и зарубежных. Отдельное внимание художник уделил архитектуре Закавказья. На лекции историка архитектуры Армена Арутюнова речь пойдет о шедеврах модернизма Грузии и Армении, представленных в экспозиции и не только, о локальных особенностях проектирования в эпоху массового строительства, национальном колорите, истории и судьбе объектов, сохранившихся и утраченных.

Вход свободный. Адрес: ул. Ново-Садовая, 106к155 (бывший "Спортзавод").