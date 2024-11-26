Житель Самарской области зря разрешал наркоманам собираться у него дома

Кинель-Черкасский районный суд вынес приговор 50-летнему местному жителю, которого обвиняли в организации наркопритона. Об этом сообщает прокуратура Самарской области.
Безработный мужчина с февраля по май 2024 г. разрешал другим людям употреблять наркотики у него дома и в гараже. Плату за это он брал запрещенными веществами.
Сельчанину назначили год лишения свободы.
Последние комментарии
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В США за анологичное преступление, расхитители получили ьы по 25 с гаком.
вы м*даки делаете из него звезду, зачем нам знать каждый шаг этой бездарности
В Красноярском районе березовые рощи вырубают и ничего...