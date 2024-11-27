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Архитектура Культура

На самарской усадьбе Яновых отремонтируют крышу

САМАРА. 27 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Управление государственной охраны объектов культурного наследия Самарской области согласовало научно-проектную документацию по капитальному ремонту крыши дворовой литеры "Усадьбы Яновых" (ул. Ленинградская, 36-38).

Трехэтажное кирпичное здание расположено в глубине двора улицы Ленинградской.

В УГООКН рассказали о предстоящих работах: демонтаж стационарных антенн; расчистка чердачного перекрытия от мусора; демонтаж кровельного покрытия и обрешетки; очистка деревянных конструкций с частичной заменой повреждённых частей стропил; обработка деревянных элементов огнебиозащитой; устройство гидроизоляции и монтаж обрешетки; устройство кровельного покрытия; ремонт кирпичной кладки вентиляционных труб; ремонт слухового окна; замена водосточных труб.

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