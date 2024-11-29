Жилые башни «Баланс Towers»: бизнес-класс федерального уровня по региональным ценам

Самара всегда была столицей всего хорошего — и запасной, и хлебной, и космической. Сегодня у города на Волге есть все основания для возвращения этого статуса: к развитой инфраструктуре города-курорта, легендарным волжским закатам и длинному списку ресторанов на любой вкус добавились девелоперские проекты федерального уровня, которые отвечают самым строгим требованиям современного — и довольно искушенного — жителя мегаполиса. Одним из самых ярких доказательств того, что в городе-миллионнике можно создавать проекты, которые по своим объективным качественным характеристикам ничем не уступают столичным районам, стали жилые башни «Баланс Towers».

ТОП-3 жилых небоскребов России

Когда мы говорим о федеральном статусе жилых башен «Баланс Towers»¹ — это не красивые слова! Проект девелоперской компании «Альянс Менеджмент" еще на стадии строительства получил высокие оценки экспертов: в 2024 году «Баланс Towers» попал в тройку лучших жилых небоскребов России по версии независимой премии в сфере недвижимости URBAN. Чтобы выбрать победителей, федеральные эксперты оценили 215 объектов недвижимости по сотне параметров, а в финал попали девелоперские проекты, создатели которых продемонстрировали инновационный подход к городскому планированию. Одним из финалистов стали жилые башни «Баланс Towers» — проект с уникальной архитектурной концепцией, формой, основанной на асимметричной конструктивной схеме и сложной геометрии зданий и длинным списком неоспоримых преимуществ.

Лобби жилой башни Б37

Современные архитектурные решения

Архитектурный облик жилых башен разработали специалисты из московского Архитектурного бюро T+T Архитектс, которое входит в ТОП-30 молодых столичных бюро по версии Forbes. Основой проекта стали две разноуровневые — 37 и 22 этажа — жилые башни, чей ритм отражает пульсирующую динамику городской жизни: энергию движения, которая органично сочетается со стремлением к равновесию. Эта концепция — баланс между скоростью современного мегаполиса и желанием замедлиться у того, кто добился успеха — продолжается и в философии проекта: жилые башни одновременно бросают дерзкий вызов городским стандартам и гарантируют своим жителям приватность и защищенность. Благодаря высоте башен и веерным поворотам зданий с широкоформатными — 2,10×1,80 м — окнами из квартир жилых башен открываются роскошные виды на Волгу и городскую динамику.

Лобби жилой башни Б37

Инфраструктура по-московски

Концепцию коммерческой инфраструктуры жилых башен разработали специалисты из федеральной компании RRG², которые занимались наполнением современных жилых комплексов в Москве и по всей стране.

Основатель и управляющий партнер компании RRG Денис Колокольников отметил прямую связь между уровнем девелоперского проекта и содержательной проработкой его коммерческой инфраструктуры: «На сегодняшний день значимость коммерческой инфраструктуры в проектах бизнес-класса растет, поэтому подходы к формированию функционального содержания этой недвижимостью становятся все более тщательными, как и модели управления этой инфраструктурой. Поэтому коммерческая инфраструктура становится важной частью позиционирования проекта высокого уровня. Формируя впечатление у будущих жильцов, нельзя не оправдать их ожиданий, а лучше их превзойти и запрограммировать стратегию реализацию плана по развитию коммерческой инфраструктуры еще на этапе разработки концепции проекта. Искать арендаторов для «Баланс Towers» и подписывать с ними предварительные соглашения и договоры мы начали вскоре после старта проекта».

Лобби жилой башни А22

«Альянс Менеджмент» самым серьезным образом позиционирует коммерческую инфраструктуру, увязывает ее с идеологией проекта и заставляет все элементы проекта работать на создание единого пространства. Комплексный подход к формированию внутренней инфраструктуры жилых башен гарантирует резидентам «Баланс Towers» все необходимые повседневные товары, услуги и сервисы в «тапочковой» доступности. Достаточно будет просто нажать кнопку лифта, чтобы попасть в магазин или позавтракать в уютном ресторане: проектом предусмотрено целых три этажа коммерческих помещений, которые займут торговые и офисные площади, ресторан и детский досуговый центр, а также центр заботы для резидентов с самыми нужными сервисами и услугами для комфортной повседневной жизни.

Федеральный проект по региональным ценам

Но самое важное преимущество легко выразить в цифрах! Несмотря на объективно высокий уровень качественного исполнения и характеристики, которые ставят «Баланс Towers» на один уровень с федеральными проектами, цены на квартиры в строящихся башнях находятся в диапазоне региональных рыночных предложений. Цены на интересные лоты стартуют от 8 млн руб., и это — цена классной квартиры на видовом этаже.

Лобби жилой башни А22

Очевидно, что у многих столичных инвесторов есть запрос на статусные региональные проекты, профессионально представлять «Баланс Towers» на федеральном уровне будут московские партнёры. Компания One Moscow³ получила право продавать эксклюзивные квартиры в башнях Б37 и А22. Федеральные партнеры высоко оценили качественные характеристики, которые формируют ликвидность проекта. Коммерческий директор One Moscow Ольга Колоскова рассказала, что специалисты компании выделили для себя пул перспективных городов, в которых видят особенно большие преимущества для инвестирования в недвижимость. Самара оказалась в их числе, в том числе и благодаря проекту «Баланс Towers» и его целостной и уникальной концепции.

«Наша компания — лидер в реализации недвижимости бизнес- и премиум сегмента. Мы давно разработали CJM⁴-путь клиента и точно знаем, как сделать так, чтобы его вложения были максимально окупаемыми, а уровень его жизни — социально наполненным. Задачи, которые мы ставим перед собой при реализации проекта «Баланс Towers» аналогичны нашим общим целям. Мы хотим показать всем, что вложения в недвижимость не имеют границ и комфортная, красивая, насыщенная жизнь может быть не только в Москве, но и в других городах России».

Сейчас приобрести квартиру в Жилых Башнях федерального уровня можно в бесплатную рассрочку с первым взносом от 500 тыс. рублей⁵.

Узнайте больше о предложении и запишитесь на индивидуальную консультацию по номерам +7 987 955-51-51 и +7 846 205-51-51.

¹ Towers (англ.) — «Башни».

² RRG (англ.) — Рашин Рисёч Груп.

³ One Moscow (англ.) — «Уан Москоу».

⁴ CJM (Customer journey map, англ.) — карта пути клиента.

⁵ Первый взнос от 500 тыс. руб. означает минимальный взнос при оплате покупки равными ежеквартальными платежами в течение 2 лет без начисления %. Предложение ограничено. Подробности на сайте balancetowers.ru.