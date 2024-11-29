"Т Плюс" проверила ход восстановления благоустройства на объектах реконструкции в Самаре

Директор Самарского филиала ПАО "Т Плюс" Марат Феткуллов проверил устранение ранее выявленных замечаний, которые допустили подрядные организации на объектах реконструкции тепловых сетей. Во время объезда руководитель филиала энергокомпании оценил восстановление благоустройства на участках в Советском и Промышленном районах областной столицы.

В частности, в рамках ремонтной кампании 2024 года энергетики выполнили масштабную замену квартальной тепловой сети 7 микрорайона — в пределах ул. Стара-Загора, пр. Кирова и парка Воронежские озёра. Здесь было обновлено свыше 1,1 км коммуникаций разного диаметра, а также смонтировано 13 новых тепловых камер. Выполненная реконструкция позволит повысить надёжность теплоснабжения 17 жилых многоквартирных домов и социальных объектов Промышленного района. На сегодняшний день здесь практически завершена обратная засыпка грунта и укладка асфальта на пешеходных дорожках и внутридворовых проездах. Марат Феткуллов обратил внимание на необходимость вывоза мусора со строительных площадок, демонтажа и утилизации временных сооружений.

"Мы напомнили подрядным организациям важность соблюдения интересов жителей близлежащих домов, в том числе по восстановлению заборов и малых архитектурных форм. Туда, где благоустройство будет восстановлено по временной схеме, подрядчики вернутся весной и завершат работы в полном объёме", — отметил директор Самарского филиала ПАО "Т Плюс" Марат Феткуллов.

Подобные объезды выполняются в еженедельном режиме.