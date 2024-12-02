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Преступления Происшествия

Уроженец Узбекистана, напавший на самарца, подпал под уголовное дело

САМАРА. 2 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Следственный отдел по Кировскому району Самары СУ СК РФ по Самарской области возбудил уголовное дело по статье "Хулиганство". Об этом сообщает пресс-служба следственного управления.

Ранее в соцсетях появилась информация о том, что уроженец Узбекистана напал на жителя Самары и "причинил телесные повреждения". Ситуацией заинтересовались следователи.

"В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, направленные на задержание нападавшего и установление всех обстоятельств преступления", - отмечается в сообщении.

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