Уроженец Узбекистана, напавший на самарца, подпал под уголовное дело

Следственный отдел по Кировскому району Самары СУ СК РФ по Самарской области возбудил уголовное дело по статье "Хулиганство". Об этом сообщает пресс-служба следственного управления.
Ранее в соцсетях появилась информация о том, что уроженец Узбекистана напал на жителя Самары и "причинил телесные повреждения". Ситуацией заинтересовались следователи.
"В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, направленные на задержание нападавшего и установление всех обстоятельств преступления", - отмечается в сообщении.
Последние комментарии
Угон, сопротивление полиции, порча имущества - 1 год условно, человек-то неплохой.
Кто же такие заголовки придумывает?
И зачем место поганить, как Стенька Разин с княжной и тишь да благодать.
Дурак он и в Африке дурак... 😁😁😁
то крокуса то корпуса в билютенях на прием врача...