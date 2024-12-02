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Преступления Происшествия

Заключенного из Самарской области поймали на попытке подкупить сотрудника колонии

САМАРА. 2 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Новокуйбышевске возбудили уголовное дело в отношении мужчины, отбывающего срок в колонии. Об этом сообщает СУ СК РФ по Самарской области.

По версии следствия, в июне 2024 г. заключенный через посредника передал из исправительного учреждения 20 тыс. руб., чтобы тот пронес на территорию колонии два телефона и зарядные устройства.

Уголовное дело возбудили по ч. 3 ст. 291 УК РФ ("Дача взятки").

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