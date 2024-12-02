Заключенного из Самарской области поймали на попытке подкупить сотрудника колонии

В Новокуйбышевске возбудили уголовное дело в отношении мужчины, отбывающего срок в колонии. Об этом сообщает СУ СК РФ по Самарской области.
По версии следствия, в июне 2024 г. заключенный через посредника передал из исправительного учреждения 20 тыс. руб., чтобы тот пронес на территорию колонии два телефона и зарядные устройства.
Уголовное дело возбудили по ч. 3 ст. 291 УК РФ ("Дача взятки").
Последние комментарии
Угон, сопротивление полиции, порча имущества - 1 год условно, человек-то неплохой.
Кто же такие заголовки придумывает?
И зачем место поганить, как Стенька Разин с княжной и тишь да благодать.
Дурак он и в Африке дурак... 😁😁😁
то крокуса то корпуса в билютенях на прием врача...