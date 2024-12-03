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Преступления Происшествия

Подросток из Самары стал фигурантом уголовного дела о хулиганстве

САМАРА. 3 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самаре подросток стал фигурантом уголовного дела по ч. 2 ст. 213 УК РФ ("Хулиганство, совершенное группой лиц"). Об этом сообщает региональное СУ СК.

Ранее в соцсетях появились сообщения о том, что несовершеннолетние встретили на улице знакомого, с которым ранее у них был конфликт, и распылили ему в лицо аэрозоль из перцового баллончика. Пострадавшему пришлось обратиться в медицинское учреждение.

Личности всех участников конфликта установлены, с ними работают следователи.

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