Подросток из Самары стал фигурантом уголовного дела о хулиганстве

В Самаре подросток стал фигурантом уголовного дела по ч. 2 ст. 213 УК РФ ("Хулиганство, совершенное группой лиц"). Об этом сообщает региональное СУ СК.
Ранее в соцсетях появились сообщения о том, что несовершеннолетние встретили на улице знакомого, с которым ранее у них был конфликт, и распылили ему в лицо аэрозоль из перцового баллончика. Пострадавшему пришлось обратиться в медицинское учреждение.
Личности всех участников конфликта установлены, с ними работают следователи.
Последние комментарии
Угон, сопротивление полиции, порча имущества - 1 год условно, человек-то неплохой.
Кто же такие заголовки придумывает?
И зачем место поганить, как Стенька Разин с княжной и тишь да благодать.
Дурак он и в Африке дурак... 😁😁😁
то крокуса то корпуса в билютенях на прием врача...