Протяжённость новых сетей от "РКС-Самара" перешагнула отметку 100 км

Протяженность водопроводно-канализационных сетей, построенных и реконструированных "РКС-Самара", перешагнула отметку в 100 км. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Перекладка и строительство водопроводных и канализационных сетей в городе "РКС-Самара" ведут одновременно по нескольким программам: инвестиционной, производственной (программа обновлений и капитальных ремонтов), программа подключений новых объектов. Каждая программа не просто утверждается городской администрацией и профильным министерством, но и совместно разрабатывается. Выполнение программ находится на строгом контроле как у административных структур, так и у прокуратуры.

С 2013 года, с момента, когда ответственность за эксплуатацию водопроводно-канализационного хозяйства перешла к "РКС-Самара", в общей сложности было построено и отремонтировано более 100 км сетей. Первые годы, когда средства за аренду водопроводно-канализационного имущества перечислялись в МП, темпы перекладок и нового строительства были невысокими. После подписания концессионного соглашения эти финансы были направлены на обновление сетей, что позволило изменить ситуацию к лучшему.

Сейчас "РКС-Самара" совместно с администрацией города ищут возможность в ближайшие несколько лет серьёзно расширить производственную программу предприятия, что должно увеличить число перекладок и значительно снизить аварийность на сетях водоснабжения и водоотведения.