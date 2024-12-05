Екатерина Кузьмичева: "Все средства, предусмотренные для обеспечения общественной безопасности, очень актуальны"

Депутаты Самарской губернской думы приступили к детальной проработке проекта закона "Об областном бюджете на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов".

На заседании комитета по законодательству, законности и правопорядку под председательством Екатерины Кузьмичевой были рассмотрены основные направления расходов, предусмотренных в региональном бюджете на программные и иные мероприятия, связанные с обеспечением общественной безопасности, безопасности на дорогах и другие направления: обеспечение деятельности противопожарной и поисково-спасательной службы региона, стимулирование участия населения в охране общественного порядка, поддержка деятельности добровольных народных и пожарных дружин.

Так, в проекте областного бюджета на 2025 год предусмотрены субсидии местным бюджетам на обеспечение участия населения в охране общественного порядка в размере 12 млн рублей. На организацию и функционирование центров пожарного добровольчества в регионе запланировано 3 млн рублей.

Для укрепления материально-технической базы противопожарной службы Самарской области в бюджете заложено более 264 млн рублей, планируется также приобретение автоцистерн, специальной техники. 183 млн рублей направят на проектирование и строительство объектов противопожарной службы Самарской области. Капитальный ремонт зданий пожарных депо огнеборцев пройдет в Нефтегорском и Исаклинском районах.

Объём субсидий из областной казны общественным объединениям пожарной охраны в Самарской области на содержание пожарной техники и пожарно-технического имущества, а также страхование, материальное стимулирование деятельности добровольных пожарных и иные цели составит более 31 млн рублей.

Предусмотрены средства на выплату вознаграждений за добровольную сдачу незаконно хранящегося оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств. В рамках реализации мероприятий государственной программы "Противодействие незаконному обороту наркотиков, профилактика наркомании, лечение и реабилитация наркозависимой части населения в Самарской области" запланировано финансирование информационного сопровождения и проведение мониторинга наркоситуации.

Бюджетные ассигнования в сумме 1 млрд 369 млн рублей запланированы на обеспечение деятельности службы мировых судей Самарской области. На эти средства планируется также провести ремонт помещений, где размещены судебные участки: в Октябрьском и Кировском районе Самары и Красноярском районе. Среди обязательных расходов также оплата почтовых услуг, обновление автоматизированных рабочих мест мировых судей.

В реестре расходных обязательств министерства транспорта и автомобильных дорог по направлению "Повышение безопасности дорожного движения" — 2,5 млрд рублей. Большую часть средств направят на оплату услуг по предоставлению, обработке и хранению информации о транспортных потоках, передвижении транспортных средств и нарушении Правил дорожного движения на территории региона, полученных с помощью камер фото — и видеофиксации. В настоящее время в регионе установлено 1 835 камер.

"Мы заслушали главных распорядителей бюджетных средств по профилю деятельности комитета. Все средства, которые предусмотрены для обеспечения общественной безопасности и безопасности дорожного движения, на антинаркотическую работу очень актуальны. Важно понимать, хватает ли средств, чтобы решать задачи, которые ставит жизнь, время. В целом весь бюджет разработан в рамках программы социально-экономического развития региона. И это дорогого стоит. У депутатов и приглашенных сегодня не было вопросов, как и нет необходимости кратно увеличивать статьи расходов. Сегодня мы убедились, что средства бюджета рационально, рачительно используются, уже сейчас освоение многих госпрограмм составляет 90 процентов. Это очень показательно. В течение года мы обязательно будем отслеживать вопросы исполнения бюджета по всем программам, подведомственным комитету", — подвела итог обсуждения Екатерина Кузьмичева.