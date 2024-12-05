Сергей Рязанов: "Знаковые здания не просто реставрируются, а обретают вторую жизнь"

В последние годы ведется большая работа по сохранению и восстановлению памятников архитектуры и культурных объектов. Приняты границы исторического поселения, завершается разработка объединенных охранных зон и регламентов. Утвержден список исторически ценных градоформирующих объектов. Все это позволит сохранить исторический центр города. О том, что еще предстоит сделать в этом направлении и о других задачах, стоящих сегодня перед городскими парламентариями, рассказал заместитель председателя думы.

Доверие людей — это большая ответственность, уверен Сергей Рязанов. В первую очередь, поговорили о Самарском районе.

— Район очень интересен — у него богатая история, архитектура. Но в плане ЖКХ проблем много. У нас изношенные сети. При включении отопления ежегодно возникают порывы. В этом году более 50 вскрытий пришлось произвести поставщику тепла и управляющим компаниям. Многие здания с большим процентом износа. Но не все они попадают в программы фонда капитального ремонта. Поэтому мы приняли положение об аренде домов-объектов культурного наследия, которые находятся в аварийном состоянии, за один рубль. По нему можно арендовать дом за рубль на 49 лет, взяв при этом на себя обязательства по его восстановлению в течение 7 лет.

Другое направление — это продажа за рубль. После реставрации в течение тех же семи лет дом переходит в собственность. Опыт показал, что это предложение действительно вызывает интерес людей. Задачу по сохранению объектов культурного наследия поставил в своем послании Федеральному Собранию Президент России Владимир Владимирович Путин. И наш регион одним из первых принял участие в проекте.

— Вы также являетесь куратором федерального партийного проекта "Историческая память" по Самарской области. Что удалось сделать для города?

— В городе восстанавливаются знаковые здания. И они не просто реставрируются, а обретают вторую жизнь. Например, разрушенное здание на Куйбышева, 104 мы восстановили, сейчас это молодежный концертно-театральный комплекс "Дирижабль". В старинном деревянном особняке купца Михаила Маштакова на улице Самарской теперь работает музей-галерея "Заварка". Недавно завершились реставрационные работы в доме полицейского управления на улице Фрунзе. После трех лет реставрации открылась дача купца Головкина, известная также, как Дом со слонами.

Всего за последние годы совместно с федеральным координатором проекта "Историческая память" партии "Единая Россия" Александром Хинштейном в Самаре удалось отреставрировать 24 объекта культурного наследия, 13 объектов находятся в процессе реставрации.

— Какие проекты по развитию городского хозяйства и благоустройству в ближайшее время реализуют в областной столице?

— Конечно, мы продолжим ремонт инженерных сетей. В ближайших планах — обновление пешеходной улицы Ленинградской. Займемся и визитной карточкой города — самарской набережной. Наша любимая прогулочная зона должна быть комфортной, удобной, красивой и цветущей. К 80-летию Победы мы откроем новый сквер на пересечении улиц XXII Партсъезда и Гагарина.

Сейчас ведется работа над формированием бюджета на ближайшие 3 года, и мы уже определили важные направления. Но это тема для отдельного разговора. Надеемся, что городская администрация примет наши пожелания, и комплексное развитие территорий будет продолжено. Мы ожидаем также получения дополнительных средств по различным программам: "Содействие", "Комфортная городская среда", которые позволяют совместно с жителями принять решение, какие объекты необходимы городу в первую очередь.

Более подробный материал читайте завтра, 6 декабря, в новом номере газеты "Волжская коммуна" (12+).