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В Самаре возложили цветы в честь дня начала контрнаступления советских войск в битве под Москвой

САМАРА. 5 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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5 декабря в честь 83-й годовщины со дня начала контрнаступления войск Советской армии против немецко-фашистских захватчиков в битве под Москвой в Самаре прошла церемония возложения цветов к Вечному огню и горельефу "Скорбящей Матери-Родине".

Фото: пресс-служба Самарской Губернской Думы

Почтить подвиг героических защитников Родины времен Великой Отечественной пришли участники специальной военной операции, представители областного правительства, активисты общественных, молодежных, военно-патриотических, ветеранских организаций.

По поручению председателя Самарской губернской думы Геннадия Котельникова в торжественном мероприятии приняла участие первый вице-спикер регионального заксобрания Марина Антимонова.

В суровом 1941-м контрнаступление советских войск под Москвой переросло в общее наступление Красной Армии по всему советско-германскому фронту. Это стало началом коренного поворота событий в ходе Великой Отечественной. Одержав победу под Москвой, советские войска окончательно похоронили фашистский план "молниеносной войны" и развеяли миф о непобедимости германской армии.

Советские граждане продемонстрировали великое сплочение в борьбе с большой опасностью, нависшей над страной. Чудеса героизма совершали не только солдаты и офицеры на фронте. В этой битве примеры самопожертвования проявили и те, кого не призвали в армию по состоянию здоровья, но они вступили в народное ополчение и воевали плечом к плечу с кадровыми военнослужащими. Это была действительно всенародная великая битва за Москву и независимость страны.

Сейчас, как и восемь десятилетий назад, уроженцы самарского края самоотверженно сражаются на передовой с неонацистами, повторяют подвиги своих дедов. Огромная благодарность бойцам, которые в зоне специальной военной операции в напряженных боях проводят освободительную миссию на исконно российских землях, защищают русское население от возродившегося фашизма.

Собравшиеся почтили минутой молчания память тех, кто отдал свою жизнь за свободу страны, выполняя воинский и гражданский долг, проявляя героизм и преданность своей Родине.

"Сегодняшний День воинской славы — это ещё и очередное предостережение тем, кто позволяет себе переписывать историю Великой Отечественной войны в угоду сомнительных интересов. Вспоминая одержанную нашими предками Победу в тяжелейшей битве под Москвой, мы с особой уверенностью чувствуем, что наше дело — правое. Победа будет за нами!", — уверен Геннадий Котельников.

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Последние комментарии

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