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Преступления Происшествия

Жителя Тольятти задержали с крупной партией мефедрона

САМАРА. 6 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самарской области задержали 36-летнего судимого тольяттинца. Его подозревают в изготовлении наркотика. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

Фото: ГУ МВД по Самарской области

Правоохранители обыскали частный дом подозреваемого в Челно-Вершинском районе и нашли емкости с более чем 3,8 кг мефедрона.

Возбуждено уголовное дело, подозреваемого отправили под стражу.

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