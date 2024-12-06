Жителя Тольятти задержали с крупной партией мефедрона

В Самарской области задержали 36-летнего судимого тольяттинца. Его подозревают в изготовлении наркотика. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.
Правоохранители обыскали частный дом подозреваемого в Челно-Вершинском районе и нашли емкости с более чем 3,8 кг мефедрона.
Возбуждено уголовное дело, подозреваемого отправили под стражу.
Последние комментарии
Угон, сопротивление полиции, порча имущества - 1 год условно, человек-то неплохой.
Кто же такие заголовки придумывает?
И зачем место поганить, как Стенька Разин с княжной и тишь да благодать.
Дурак он и в Африке дурак... 😁😁😁
то крокуса то корпуса в билютенях на прием врача...