Жителя Тольятти задержали с крупной партией мефедрона

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В Самарской области задержали 36-летнего судимого тольяттинца. Его подозревают в изготовлении наркотика. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

Фото: ГУ МВД по Самарской области