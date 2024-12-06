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Андрей Мурзов: "Бюджетные приоритеты — развитие региональной промышленности, поддержка предпринимательства, продвижение информационных технологий и связи"

САМАРА. 6 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Детальная проработка статей областного бюджета на ближайшие три года — в центре внимания депутатов Самарской губернской думы.

Фото: пресс-служба Самарской Губернской Думы

На заседании комитета по промышленности, предпринимательству, торговле, информационным технологиям и связи под председательством Андрея Мурзова были рассмотрены такие важные для региона направления, как: поддержка малого и среднего предпринимательства, развитие промышленности, создание безбарьерной среды для инвалидов на производствах, содействие эффективной занятости и другие.

На поддержку малого и среднего предпринимательства в рамках госпрограммы "Развитие малого и среднего предпринимательства в Самарской области" на следующий трехлетний финансовый период в бюджете предусмотрено 493,9 млн рублей.

В регионе насчитывается порядка 132 тысяч человек, занятых в сфере малого и среднего предпринимательства (далее — МСП), а также 261,5 тысяча самозанятых. По показателю развития сектора МСП Самарская область занимает 9-е место в России и 2-е место — в ПФО.

Объем налоговых поступлений от ведения предпринимательской деятельности в текущем году уже превысил 18,6 млрд рублей, что составляет 141% к аналогичному периоду прошлого года.

Субсидии Фонду "Региональный центр развития предпринимательства Самарской области" в 2025 году:

119,9 млн рублей — на организацию функционирования сети центров "Мой бизнес";

12 млн рублей — на поддержку экспортноориентированных предприятий, проведение бизнес-миссий;

10 млн рублей — на поддержку самозанятых;

10 млн рублей — на вовлечение в предпринимательскую деятельность.

Запланированы субсидии некоммерческим организациям в целях оказания содействия развитию кинопроизводства на территории региона. В 2025 году на эти цели будет направлено 10 млн рублей.

Предусмотрены средства на деятельность Информационного консалтингового агентства, Инжинирингового центра, Агентства по привлечению инвестиций; на финансовую поддержку субъектов МСП, в том числе гранты молодым и социальным предпринимателям, гранты на поддержку инновационных проектов; микрозаймы предпринимателям и пр.

Предельные объемы финансирования областного министерства промышленности и торговли предусмотрены в следующих цифрах: 2025 год — 588 млн рублей; 2026 год — 611 млн рублей; 2027 год — 599 млн рублей.

К ключевым направлениям расходов отнесены мероприятия госпрограммы "Развитие промышленности Самарской области и повышение ее конкурентоспособности", а также субсидия НОФ "Государственный фонд развития промышленности Самарской области" на предоставления льготных займов промышленным предприятиям: в 2025 г. — 201 млн рублей; в 2026 г. — 229 млн рублей, 2027 г. — 228 млн рублей.

С учетом проведенного дополнительного анализа потребности предприятий, в бюджете следующего года предлагается предусмотреть увеличение финансового наполнения этой статьи расходов до 660 млн рублей.

— субсидия юрлицам на выполнение региональной составляющей нацпроекта "Производительность труда": по 9,5 млн рублей ежегодно;

— субсидия в рамках госпрограммы "Доступная среда в Самарской области": по 24 млн рублей в 2025 и 2026 годах на реализацию мероприятий по сохранению рабочих мест для инвалидов;

— предоставление мер социальной поддержки в целях финансового обеспечения расходов по оплате целевого обучения по образовательным программам высшего образования: в 2025 г. — 6 млн рублей; в 2026 г. — 5,5 млн рублей, 2027 г. — 4,9 млн рублей;

— дотации местным бюджетам на стимулирование роста налогового потенциала территорий в связи с осуществлением нефтедобычи: по 157 млн рублей ежегодно;

мероприятия государственной программы Самарской области "Развитие рынка газомоторного топлива в Самарской области":

— субсидия юрлицам и индивидуальным предпринимателям, реализующим инвестпроекты по строительству объектов заправки — АГНКС: на 2026 г. — 36 млн рублей, 11,8 млн из которых — средства областного бюджета;

— субсидия юрлицам и индивидуальным предпринимателям на переоборудование транспортных средств на использование природного газа в качестве моторного топлива в целях возмещения недополученных доходов в связи с предоставлением владельцам транспортных средств скидки на переоборудование: в 2025 г. — 44,9 млн рублей из федерального и областного бюджетов; в 2026 г. — 27,9 млн рублей из федерального и областного бюджетов, 2027 г. — 31,1 млн рублей из федерального и областного бюджетов.

— субсидия НКО на организацию и проведение маркет-фестиваля "Территория моды. Сделано в Самарской области" на 2025 г. — 10,6 млн рублей.

Департаменту информационных технологий и связи Самарской области на будущий год предусмотрены ассигнования в объеме порядка 3,2 млрд рублей.

Учтены расходы на реализацию госпрограмм: "Развитие информационно-телекоммуникационной инфраструктуры Самарской области"; "Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в Самарской области" и "Развитие жилищного строительства в Самарской области".

В рамках реализации госпрограммы "Содействие занятости населению" планируется выделять по 1,019 млрд рублей ежегодно на комплексы процессных мероприятий: "Эффективная занятость", "Безопасный труд", "Социальная адаптация мигрантов", "Содействие занятости молодежи", "Оказание содействия добровольному переселению в Самарскую область соотечественников, проживающих за рубежом".

На госпрограмму "Доступная среда в Самарской области" предусмотрено: в 2025 г. — 2,6 млн рублей, в 2026 г. −2,5 млн рублей, в 2027 г. — 1,7 млн рублей.

"Комитет рассмотрел реестр расходных обязательств трех отраслевых министерств — министерства промышленности, министерства экономического развития, министерства труда занятости и миграционной политики, а также департамента информтехнологий и связи Самарской области. Нас радует, что бюджетные суммы практически на все основные профильные направления увеличены. Мы с коллегами поддержали проект бюджета на очередной трехлетний период и рекомендуем его к принятию во втором и окончательном чтении", — озвучил вынесенное решение Андрей Мурзов.

Гид потребителя

Последние комментарии

беня цукерман 10 апреля 2024 11:54 В Самарской области на территориях СНТ разрешили создавать населенные пункты

И чо председателя садоводства уволят ? Кого за место него назначат ?

Игорь Жувагин 07 декабря 2021 14:24 Самарские депутаты 3/4 голосов поддержали введение QR-кодов

Да кто бы сомневался, что наши депутаты пойдут против народа. ЕР никогда не выражала интересов народа, как и сейчас.Опросы показали, что подавляющее число против кьюар -кодов, и не стремится в цифровое рабство, которое нам готовят власти. Ну что же, нас не услышали, придется саботировать закон, выходить на улицу.

Сергей Шульгин 06 июля 2021 19:34 Для предпринимателей Самарской области в три раза будет снижена налоговая нагрузка

Ну МОЛОДЦЫ!!! Правда в других регионах снизили ещё в прошлом году и только пока до конца 2022г. И всего лишь предприятиям на УСН, а не из пострадавших отраслей, и не в три раза, а всего до 1% от оборота.

Дмитрий Лакоценин 21 июня 2018 05:54 Самарские депутаты предложили вернуть регионам право регулировать работу заведений общепита с алкоголем

Вполне логично. На местах виднее.

Дмитрий Лакоценин 21 июня 2018 05:53 Нацпарк "Самарская Лука" может изменить границы

Предположу, что комерсы продавят депутатов. Печалька.

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