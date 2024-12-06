Андрей Мурзов: "Бюджетные приоритеты — развитие региональной промышленности, поддержка предпринимательства, продвижение информационных технологий и связи"

Детальная проработка статей областного бюджета на ближайшие три года — в центре внимания депутатов Самарской губернской думы.

На заседании комитета по промышленности, предпринимательству, торговле, информационным технологиям и связи под председательством Андрея Мурзова были рассмотрены такие важные для региона направления, как: поддержка малого и среднего предпринимательства, развитие промышленности, создание безбарьерной среды для инвалидов на производствах, содействие эффективной занятости и другие.

На поддержку малого и среднего предпринимательства в рамках госпрограммы "Развитие малого и среднего предпринимательства в Самарской области" на следующий трехлетний финансовый период в бюджете предусмотрено 493,9 млн рублей.

В регионе насчитывается порядка 132 тысяч человек, занятых в сфере малого и среднего предпринимательства (далее — МСП), а также 261,5 тысяча самозанятых. По показателю развития сектора МСП Самарская область занимает 9-е место в России и 2-е место — в ПФО.

Объем налоговых поступлений от ведения предпринимательской деятельности в текущем году уже превысил 18,6 млрд рублей, что составляет 141% к аналогичному периоду прошлого года.

Запланированы субсидии некоммерческим организациям в целях оказания содействия развитию кинопроизводства на территории региона. В 2025 году на эти цели будет направлено 10 млн рублей.

Предусмотрены средства на деятельность Информационного консалтингового агентства, Инжинирингового центра, Агентства по привлечению инвестиций; на финансовую поддержку субъектов МСП, в том числе гранты молодым и социальным предпринимателям, гранты на поддержку инновационных проектов; микрозаймы предпринимателям и пр.

Предельные объемы финансирования областного министерства промышленности и торговли предусмотрены в следующих цифрах: 2025 год — 588 млн рублей; 2026 год — 611 млн рублей; 2027 год — 599 млн рублей.

К ключевым направлениям расходов отнесены мероприятия госпрограммы "Развитие промышленности Самарской области и повышение ее конкурентоспособности", а также субсидия НОФ "Государственный фонд развития промышленности Самарской области" на предоставления льготных займов промышленным предприятиям: в 2025 г. — 201 млн рублей; в 2026 г. — 229 млн рублей, 2027 г. — 228 млн рублей.

С учетом проведенного дополнительного анализа потребности предприятий, в бюджете следующего года предлагается предусмотреть увеличение финансового наполнения этой статьи расходов до 660 млн рублей.

Департаменту информационных технологий и связи Самарской области на будущий год предусмотрены ассигнования в объеме порядка 3,2 млрд рублей.

Учтены расходы на реализацию госпрограмм: "Развитие информационно-телекоммуникационной инфраструктуры Самарской области"; "Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в Самарской области" и "Развитие жилищного строительства в Самарской области".

В рамках реализации госпрограммы "Содействие занятости населению" планируется выделять по 1,019 млрд рублей ежегодно на комплексы процессных мероприятий: "Эффективная занятость", "Безопасный труд", "Социальная адаптация мигрантов", "Содействие занятости молодежи", "Оказание содействия добровольному переселению в Самарскую область соотечественников, проживающих за рубежом".

На госпрограмму "Доступная среда в Самарской области" предусмотрено: в 2025 г. — 2,6 млн рублей, в 2026 г. −2,5 млн рублей, в 2027 г. — 1,7 млн рублей.

"Комитет рассмотрел реестр расходных обязательств трех отраслевых министерств — министерства промышленности, министерства экономического развития, министерства труда занятости и миграционной политики, а также департамента информтехнологий и связи Самарской области. Нас радует, что бюджетные суммы практически на все основные профильные направления увеличены. Мы с коллегами поддержали проект бюджета на очередной трехлетний период и рекомендуем его к принятию во втором и окончательном чтении", — озвучил вынесенное решение Андрей Мурзов.