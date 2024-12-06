Тольяттинец обманом оформил себе пенсию по инвалидности

В Тольятти суд вынес приговор местному жителю, которого обвиняли в мошенничестве при получении выплат. Об этом сообщает прокуратура Самарской области.
Ранее мужчина подал заявление на назначение пенсии по инвалидности. При этом он предоставил фиктивные справки о двухсторонней нейросенсорной тугоухости III степени. На основании этого тольяттинцу назначили страховую пенсию по инвалидности III группы. В итоге пенсионному фонду был причинен ущерб 400 тыс. рублей.
Обвиняемый возместил ущерб. Суд назначил ему штраф 400 тыс. рублей.
Последние комментарии
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