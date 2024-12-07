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Преступления Происшествия

Судимый тольяттинец задержан с 3,8 кг наркотиков

ТОЛЬЯТТИ. 7 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Полицейские изъяли у жителя Тольятти мефедрон, общей массой более 3,8 кг, что законодательно относится к особо крупному размеру.

Информация в полицию поступила от неравнодушных граждан. 

Имущество - частный дом подозреваемого и прилегающие надворные постройки, расположенные в Челно-Вершинском районе, осмотрены. В ходе мероприятий было обнаружена и изъята различная тара с порошкообразной смесью. Экспертиза показала, что это мефедрон.

 

В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30, частью 5 статьи 228.1 УК РФ. Мужчина заключен под стражу, сообщает ГУ МВД по Самаркой области. 

 

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