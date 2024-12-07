Судимый тольяттинец задержан с 3,8 кг наркотиков

Полицейские изъяли у жителя Тольятти мефедрон, общей массой более 3,8 кг, что законодательно относится к особо крупному размеру.
Информация в полицию поступила от неравнодушных граждан.
Имущество - частный дом подозреваемого и прилегающие надворные постройки, расположенные в Челно-Вершинском районе, осмотрены. В ходе мероприятий было обнаружена и изъята различная тара с порошкообразной смесью. Экспертиза показала, что это мефедрон.
В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30, частью 5 статьи 228.1 УК РФ. Мужчина заключен под стражу, сообщает ГУ МВД по Самаркой области.
Последние комментарии
Жаль, что не слышал об этом расследовании. Поучаствовал бы
Угон, сопротивление полиции, порча имущества - 1 год условно, человек-то неплохой.
Кто же такие заголовки придумывает?
И зачем место поганить, как Стенька Разин с княжной и тишь да благодать.
Дурак он и в Африке дурак... 😁😁😁