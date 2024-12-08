В Самаре самосвал наехал на девушку

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В субботу, 7 декабря, около 14:20 в Самаре возле дома № 44 по ул. Антонова-Овсеенко 35-летний водитель самосвала САМС наехал на 18-летнюю девушку, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

Фото: ГУ МВД по Самарской области