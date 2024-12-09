НОВИКОМ рассказал студентам ЮУрГУ об инновационных финансовых инструментах

Эксперт дочернего банка Госкорпорации Ростех приняла участие в конференции "Стратегии работы банков в условиях структурной перестройки экономики: цифровые продукты и сервисы, и новые вызовы кадрового обеспечения". Мероприятие прошло в стенах Высшей школы экономики и управления Южно-Уральского государственного университета (ВШЭ ЮУрГУ) и было посвящено Дню банковского работника.
Конференция собрала преподавателей, студентов и экспертов в области финансов и банковского дела, предоставив им возможность обсудить перспективы развития отрасли. Основное внимание было уделено вопросам внедрения новых технологий, направленного на повышения эффективности, безопасности и удобства банковского обслуживания.
Управляющий офисом НОВИКОМа в Челябинске Ирина Кудрякова рассказала студентам про инновационный инструмент для инвестирования и управления финансами — цифровые финансовые активы (ЦФА). Рынок ЦФА в России стремительно растет. Эксперты прогнозируют, что в следующем году его объем достигнет триллиона рублей. В своем выступлении Ирина Кудрякова рассказала о механизме выпуска ЦФА и о возможностях, которые их использование открывает для бизнеса.
Помимо этого, представитель НОВИКОМа отметила необходимость подготовки кадров, способных работать с новыми высокотехнологичными инструментами.
"Инновации в банковской сфере открывают новые возможности, но в то же время ставят перед нами задачу подготовки кадров, обладающих необходимыми компетенциями для работы с новыми технологиями. Развитие профессиональных навыков становится ключевым фактором успеха в новой экономической реальности", — отметила Ирина Кудрякова.
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Это не только повышает скорость обслуживания, но и делает его удобным и современным. Оплата по улыбке ускоряет процесс, позволяя клиентам без лишних действий завершить покупку.
Такие схемы опасны, так как жертвы находятся под сильным психологическим давлением и перестают доверять своим близким. Это напоминает нам о важности быть бдительными и не бояться делиться с близкими подозрительными ситуациями.
Снижение цен на новостройки делает их более привлекательными, особенно с учетом цифровизации сделок и программы семейной ипотеки. Надеюсь, что такие меры действительно сделают жилье более доступным для широкого круга граждан.
Координация всех усилий в одном органе поможет более эффективно защищать данные граждан и противостоять мошенникам.
Особенно понравилась часть конференции, где участники могли посоревноваться с ИИ в прогнозировании спроса. Это отличный способ показать, насколько точны и полезны могут быть ИИ-модели.