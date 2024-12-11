В Жигулевске рецидивист незаметно выносил продукты из магазина, а потом раздавал их родственникам

В Жигулевске предъявлено обвинение рецидивисту, совершившему кражу из магазина, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

В полицию Жигулевска обратился представитель одного из магазинов. Он заметил, что за последние дни участились кражи продуктов: неизвестный, якобы намереваясь что-то купить, похищает еду и выносит ее. Общую сумму ущерба потерпевший оценил в 11 тыс. рублей.

Оперативники по видеокамерам смогли составить ориентировку с указанием примет подозреваемого и выяснили, что к преступлению может быть причастен неоднократно судимый 32-летний сызранец. Его нашли и доставили в полицию, где мужчина пояснил, что раздавал украденное своим родственникам.

Возбуждено уголовное дело по статье "Кража". В настоящее время полицейские устанавливают причастность сызранца к совершению аналогичных преступлений на территории региона.