В Жигулевске рецидивист незаметно выносил продукты из магазина, а потом раздавал их родственникам

В Жигулевске предъявлено обвинение рецидивисту, совершившему кражу из магазина, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.
В полицию Жигулевска обратился представитель одного из магазинов. Он заметил, что за последние дни участились кражи продуктов: неизвестный, якобы намереваясь что-то купить, похищает еду и выносит ее. Общую сумму ущерба потерпевший оценил в 11 тыс. рублей.
Оперативники по видеокамерам смогли составить ориентировку с указанием примет подозреваемого и выяснили, что к преступлению может быть причастен неоднократно судимый 32-летний сызранец. Его нашли и доставили в полицию, где мужчина пояснил, что раздавал украденное своим родственникам.
Возбуждено уголовное дело по статье "Кража". В настоящее время полицейские устанавливают причастность сызранца к совершению аналогичных преступлений на территории региона.
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Чтобы эту мразь черти в аду драли
Надеюсь, что СК объективно проведут проверку и в этом деле появится ещё один фигурант заместитель начальника управления ГИБДД Игорь Бобров, о связях которого с транс-ойл писали в предыдущих редакциях, который контролирует все региональные перевозки и разменивает обычных инспекторов ДПС за собственное финансовое благополучие.
Жаль, что не слышал об этом расследовании. Поучаствовал бы
Угон, сопротивление полиции, порча имущества - 1 год условно, человек-то неплохой.
Кто же такие заголовки придумывает?