"Шард" не смог оспорить отказ в разрешении на строительство нового дома в Волгаре

ООО "Шард", входящее в ГК "Амонд", не смог через суд отменить отказ регионального минстроя в выдаче разрешения на строительство дома по ул. Осетинской в микрорайоне "Волгарь".
Как следует из материалов дела, компания намерена построить многоэтажный жилой дом на участке площадью 4,8 тыс. кв. м. При этом на 198 квартир застройщик запланировал только 64 парковочных мест на данном участке. Недостающие парковочные места (норматив — одно машиноместо на одну квартиру) предполагается организовать на другой территории.
"Шард" обратился в минстрой за разрешением на строительство, однако получил отказ из-за несоблюдения норматива по парковкам. Ведомство настояло, что машиноместа должны находиться именно на участке под застройку.
Компания попыталась оспорить отказ министерства в Арбитражном суде Самарской области. Однако суд встал на сторону ведомства, указав среди прочего, что пешеходная доступность от парковочных мест до входов в жилые дома по нормативам должна составлять не более 100 метров.
Последние комментарии
Сколько можно!? Если посмотреть на карту, в шаговой доступности уже есть 5 церквей/храмов. И так по всему городу с интервалом в пару кварталов. А для отдыха населения на свежем воздухе или скверов все меньше. Почему? Бинго!!! Почти во всех скверах и парках уже отдали очень большие территории под церкви или храмы!
А восстановить муниципальное предрюприятие общественного транспорта не пробовали? Отдать легко, как ранее детсады, вернуть будет трудно или невозможно.
Живу рядом, где это они 533+ машины собираются ставить? И даже без них пробка на светофоре с Губанова на Н.Садовую и обратно. А что будет, когда 533+ машины выстоятся из города от Губанова до моста у Апельсина или до 1 Просеки каждый вечер? Ну, примерно, как на повороте Шмидта. В городе полное отсутствие власти и потеря упраювления. Беда.
Есть ещё проблема. В статье говориться только о срыве сроков - это понятно, областное и городское руководство самоустранились и наблюдают за процессом развала транспортной системы города. А какого качества будет пути? Самое время делать по технологиям бесшумного перемещения трамваев. А как будет сделано сейчас? Опять литерный буде будить жителей близлежащих домов в 5 утра? Прошу корреспондента это выяснить.
Ага, 3-8. 15-25 этажей в результате построят.