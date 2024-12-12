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"Шард" не смог оспорить отказ в разрешении на строительство нового дома в Волгаре ЖК «ЗИМ Галерея»: советский витраж, современная мозаика и картинная галерея Реновация Безымянки: от рабочих кварталов — к престижной локации Завершена проходка левого перегонного тоннеля к станции "Театральная" У ЖК "Космолет" сменится инвестор

Строительство Строительство и недвижимость

"Шард" не смог оспорить отказ в разрешении на строительство нового дома в Волгаре

САМАРА. 12 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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ООО "Шард", входящее в ГК "Амонд", не смог через суд отменить отказ регионального минстроя в выдаче разрешения на строительство дома по ул. Осетинской в микрорайоне "Волгарь".

Фото: roscadastres.com

Как следует из материалов дела, компания намерена построить многоэтажный жилой дом на участке площадью 4,8 тыс. кв. м. При этом на 198 квартир застройщик запланировал только 64 парковочных мест на данном участке. Недостающие парковочные места (норматив — одно машиноместо на одну квартиру) предполагается организовать на другой территории.

"Шард" обратился в минстрой за разрешением на строительство, однако получил отказ из-за несоблюдения норматива по парковкам. Ведомство настояло, что машиноместа должны находиться именно на участке под застройку. 

Компания попыталась оспорить отказ министерства в Арбитражном суде Самарской области. Однако суд встал на сторону ведомства, указав среди прочего, что пешеходная доступность от парковочных мест до входов в жилые дома по нормативам должна составлять не более 100 метров.

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