"Шард" не смог оспорить отказ в разрешении на строительство нового дома в Волгаре

ООО "Шард", входящее в ГК "Амонд", не смог через суд отменить отказ регионального минстроя в выдаче разрешения на строительство дома по ул. Осетинской в микрорайоне "Волгарь".

Как следует из материалов дела, компания намерена построить многоэтажный жилой дом на участке площадью 4,8 тыс. кв. м. При этом на 198 квартир застройщик запланировал только 64 парковочных мест на данном участке. Недостающие парковочные места (норматив — одно машиноместо на одну квартиру) предполагается организовать на другой территории.

"Шард" обратился в минстрой за разрешением на строительство, однако получил отказ из-за несоблюдения норматива по парковкам. Ведомство настояло, что машиноместа должны находиться именно на участке под застройку.

Компания попыталась оспорить отказ министерства в Арбитражном суде Самарской области. Однако суд встал на сторону ведомства, указав среди прочего, что пешеходная доступность от парковочных мест до входов в жилые дома по нормативам должна составлять не более 100 метров.