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Федеральная власть Власть и политика

Судья, отправивший за решетку оправданную присяжными студентку, ушел

САМАРА. 16 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Высшая квалификационная коллегия судей Самарской области прекратила полномочия судьи Ленинского районного суда Самарской области Владимира Суркова. Он известен громким обвинительным приговором студентке, которую оправдали присяжные.

Именно на Суркова жаловались из-за решения по делу студентки Елизаветы Кенешевой. Ее судили по "наркотической статье". Как сообщалось, коллегия присяжных единогласно оправдала Кенешову. Однако председательствующий не позволил огласить вердикт и распустил присяжных, назначив новый процесс.

Во второй раз Кенешова вновь была оправдана, но на следующий день одного присяжного склонили изменить мнение. В результате судья назначил дважды оправданной Кенешовой восемь лет лишения свободы.

Защита обжаловала это решение, указав на нарушения судьей Сурковым процессуального закона. Главным нарушением защита считала то, что, согласно постановлениям Конституционного Суда РФ, "недопустимо повторное участие судьи в судебном заседании по тем же вопросам". Защитники девушки дошли с жалобами до Европейского суда по правам человека.

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