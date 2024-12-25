1 января 2025 года в восьмой раз состоится грандиозный розыгрыш "Новогоднего миллиарда" от "Русского лото"

1 января 2025 года в 15:30 по Москве в прямом эфире телеканала НТВ в восьмой раз состоится традиционный праздничный розыгрыш "Новогоднего миллиарда"* от "Русского лото". Этот праздничный тираж станет особенным, поскольку приурочен к 30-летнему юбилею "Русского лото"**. 1 января будет разыгрываться более 3 млрд рублей, в том числе не менее 100 призов по 1 млн рублей и главный приз — 1 млрд рублей!

"Новогодний миллиард" — это единственный лотерейный тираж в России, в котором в качестве главного приза гарантированно разыгрывается 1 млрд рублей. На сегодняшний день участники предыдущих "Новогодних миллиардов" выиграли уже более 18 млрд рублей, а в стране появилось свыше 1000 лотерейных миллионеров. С вероятностью более 60% главный приз праздничного тиража "Русского лото" достанется одному человеку, а это значит, что в России может появиться четвертый лотерейный миллиардер.

"Совсем скоро мы ощутим волшебство приближающегося зимнего праздника, частью которого уже много лет является праздничный тираж любимой многими лотереи "Русское лото". В этом году "Новогодний миллиард" станет щедрым, как сам Дед Мороз, ведь в праздничном тираже будет разыгрываться более 3 млрд рублей! Искренне желаем всем участникам, чтобы в первый день Нового 2025 года вам удалось поймать птицу счастья, ведь в лотерее может выиграть любой. Дарите себе, своим друзьям и близким шанс поймать удачу за хвост", — сказала операционный директор по маркетингу "Столото" Варвара Басанович.

Шоу "Новогодний миллиард" ежегодно становится одной из самых рейтинговых программ на российском телевидении, в нём принимают участие популярные звёзды российской эстрады. Кто станет гостями и ведущим прямого эфира 1 января 2025 года, пока остаётся интригой.

Тираж проводится с установленными для всех лотерей мерами контроля: со стороны независимой тиражной комиссии, ФНС России и независимой системы контроля, установленной у организатора лотереи — Минспорта России, что гарантирует честность и прозрачность розыгрыша. Помимо этого, в качестве дополнительных мер контроля будут привлечены эксперты компании F.A.C.C.T., российского разработчика технологий для борьбы с киберпреступлениями.

С 2014 года все лотереи в России — государственные, их организаторами являются Министерство финансов Российской Федерации и Министерство спорта Российской Федерации, а проводятся они под государственным надзором ФНС России.

* "Новогодний миллиард" является зарегистрированным товарным знаком. Фраза "Будет разыгрываться более 3 000 000 000 ₽" обозначает общий размер средств, которые могут выиграть участники тиража № 1604 (розыгрыш 01.01.2025) в лотерее "ВГЛ 4 Спорт", алгоритм определения выигрышей № 3, коммерческое наименование — "Русское лото", срок проведения — до 31.12.2029. Подробности о лотерее — на stoloto.ru или по телефону 8 900 555-00-55. 18+

** В 2024 году исполнилось 30 лет с даты регистрации одного из товарных знаков "Русское лото".