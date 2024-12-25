Два игрока "Крыльев Советов-2" проведут первый сбор с основной командой

Нападающие "Крыльев-2" Николай Максимов и Владимир Игнатенко отправятся с основной командой в Турцию на первый тренировочный сбор, который пройдет с 13 по 24 января.
Напомним, что "Крылья" проведут три сбора в Турции. Первым соперником станет клуб из Болгарии - "Ботев".
Последние комментарии
Вот по барабану где Акрон проведёт сборы, всё равно выльтят в фнл.
Вы про пиво серьёзно? Попробуйте действительно хорошее и не задавайте глупых вопросов.
Дорогущий стадион должен работать по назначению. И хорошо, что на нём будет в 2 раза больше игр. А то, что у нас Самара и Тольятти никак не связаны быстрым транспортом, это вопрос к бывшим и будущим губернаторам.
Поддерживаю и болею!
Отличная была игра. Очень зрелищная! ⚽️😁