Два игрока "Крыльев Советов-2" проведут первый сбор с основной командой

Нападающие "Крыльев-2" Николай Максимов и Владимир Игнатенко отправятся с основной командой в Турцию на первый тренировочный сбор, который пройдет с 13 по 24 января.

Напомним, что "Крылья" проведут три сбора в Турции. Первым соперником станет клуб из Болгарии - "Ботев".