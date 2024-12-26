В Нефтегорском районе селянин ударил ломом одного из гостей во время сватовства к невесте

В Нефтегорском районе местный житель получил условный срок за нападение на одного из гостей на празднике, передает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области. Его обвинили в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.

В полицию за помощью обратилась жительница Алексеевского района. Она рассказала, что в одном из дворов мужчину во время сватовства к невесте ударили ломом по голове. Полиция выехала на место и опросила очевидцев. Те поведали, что 40-летний сельчанин приехал в гости к родителям. Когда он вышел во двор, то увидел 23-летнего знакомого.

Ему показалось, что знакомый плохо обошелся с его 14-летней племянницей. Мужчину это задело, и он вступил в словесную перепалку с обидчиком. Не сдержавшись, кинул в знакомого бокал, после чего знакомый покинул праздник. Но, немного погодя, 23-летний мужчина вернулся и в отместку ударил мужчину ломом по голове.

Парня задержали мужчину недалеко от места происшествия и доставили в отдел полиции. Во время опроса ранее не судимый местный житель вину в совершении противоправного деяния признал и пояснил, что причинил телесные повреждения потерпевшему из-за недопонимания и внезапно возникших личных неприязненных отношений. В содеянном раскаивается, передал потерпевшему 1,2 млн рублей в счет возмещения морального и материального вреда.

Согласно заключению эксперта, здоровью потерпевшего причинен тяжкий вред.

Уголовное дело, возбужденное в отношении жителя села Алексеевка, расследовано и с утвержденным обвинительным заключением в отношении фигуранта направлено в суд для рассмотрения по существу.

Нефтегорский районный суд Самарской области (с. Алексеевка), в свою очередь, приговорил мужчину к условному наказанию в виде лишения свободы сроком на три года шесть месяцев, с испытательным сроком в три года. Приговор вступил в законную силу.