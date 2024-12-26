Бизнесмен из Новокуйбышевска лишился 300 тыс. рублей по вине мошенников

Владелец ИП из Новокуйбышевска попался на уловки мошенников, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.
51-летний житель Новокуйбышевска, владеющий небольшим бизнесом, получил в одном из мессенджеров сообщение якобы от сотрудника службы безопасности.
Текст гласил, что в настоящее время его данные на портале Госуслуг стали известны мошенникам и для предотвращения нежелательных операций необходимо срочно предоставить код из смс специалисту техподдержки.
Растерянный мужчина, желая как можно скорее избежать "проблем" из-за случившегося, продиктовал пришедшую ему комбинацию цифр неизвестному в диалоге. "Специалист" поблагодарил его за помощь и велел ожидать помощи в ближайший час.
Спустя некоторое время бизнесмен решил проверить свой профиль, как вдруг ему начали поступать сообщения о списании денег. Всего было списано свыше 300 тыс. рублей. Осознав, что все же стал жертвой мошенников, мужчина заблокировал свои счета и поспешил обратиться за помощью в полицию.
Возбуждено уголовное дело.
Последние комментарии
Чтобы эту мразь черти в аду драли
Надеюсь, что СК объективно проведут проверку и в этом деле появится ещё один фигурант заместитель начальника управления ГИБДД Игорь Бобров, о связях которого с транс-ойл писали в предыдущих редакциях, который контролирует все региональные перевозки и разменивает обычных инспекторов ДПС за собственное финансовое благополучие.
Жаль, что не слышал об этом расследовании. Поучаствовал бы
Угон, сопротивление полиции, порча имущества - 1 год условно, человек-то неплохой.
Кто же такие заголовки придумывает?