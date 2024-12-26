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Преступления Происшествия

Бизнесмен из Новокуйбышевска лишился 300 тыс. рублей по вине мошенников

НОВОКУЙБЫШЕВСК. 26 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Владелец ИП из Новокуйбышевска попался на уловки мошенников, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

51-летний житель Новокуйбышевска, владеющий небольшим бизнесом, получил в одном из мессенджеров сообщение якобы от сотрудника службы безопасности.

Текст гласил, что в настоящее время его данные на портале Госуслуг стали известны мошенникам и для предотвращения нежелательных операций необходимо срочно предоставить код из смс специалисту техподдержки.

Растерянный мужчина, желая как можно скорее избежать "проблем" из-за случившегося, продиктовал пришедшую ему комбинацию цифр неизвестному в диалоге. "Специалист" поблагодарил его за помощь и велел ожидать помощи в ближайший час.

Спустя некоторое время бизнесмен решил проверить свой профиль, как вдруг ему начали поступать сообщения о списании денег. Всего было списано свыше 300 тыс. рублей. Осознав, что все же стал жертвой мошенников, мужчина заблокировал свои счета и поспешил обратиться за помощью в полицию.

Возбуждено уголовное дело.

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